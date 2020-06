Istanbul, 23 juin 2020 (AFP) - La Turquie a accusé mardi la France de

« jouer à un jeu dangereux » en Libye en appuyant les forces opposées au

gouvernement de Tripoli, retournant la formule utilisée la veille par le

président Emmanuel Macron à l’endroit d’Ankara.

"Par le soutien qu’elle apporte depuis des années aux acteurs illégitimes,

la France a une part de responsabilité importante dans la descente de la Libye

dans le chaos. De ce point de vue, c’est en réalité la France qui joue à un

jeu dangereux", a déclaré le porte-parole du ministère turc des Affaires

étrangères, Hami Aksoy.

La veille, M. Macron avait estimé que la Turquie "jouait à un jeu

dangereux" en Libye, où Ankara soutient militairement le gouvernement d’union

nationale (GNA) de Tripoli face aux forces du maréchal Khalifa Haftar, l’homme

fort de l’est du pays.

Ce dernier est soutenu par l’Egypte, les Emirats arabes unis et la Russie.

La France, bien qu’elle s’en défende publiquement, est elle aussi accusée par

Ankara et nombre d’analystes de l’appuyer.

"Si M. Macron faisait marcher sa mémoire et déployait son bon sens, il se

souviendrait que les difficultés que traverse la Libye actuellement sont dues

aux attaques du putschiste Haftar qu’il soutient", a déclaré M. Aksoy dans un

communiqué.

"Même si le président Macron s’efforce de masquer cette réalité en portant

des accusations infondées contre notre pays, le peuple libyen n’oubliera

jamais le tort causé à son pays par la France dans la poursuite de ses

intérêts égoïstes", a-t-il ajouté.

Les relations entre Ankara et Paris, alliés au sein de l’Otan, sont

envenimées par les désaccords sur la Libye et en raison d’un incident maritime

impliquant des navires des deux pays en Méditerranée.

La situation en Libye s’est dégradée ces dernières semaines. Après

plusieurs mois d’offensive vers Tripoli, les forces de Haftar ont essuyé des

revers cinglants face au GNA appuyé par des drones et des conseillers

militaires turcs.

Les forces du GNA visent désormais la ville côtière de Syrte (450 km à

l’est de Tripoli), verrou stratégique vers le fief de Haftar.

Samedi, l’Egypte a prévenu que toute avancée des pro-GNA vers Syrte

pourrait entraîner une intervention « directe » du Caire. Le GNA, reconnu par

l’Onu, a dénoncé comme une « déclaration de guerre » les menaces de l’Egypte.

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 après une révolte

populaire, la Libye est plongée dans le chaos des conflits et des luttes de

pouvoir.