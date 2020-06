Mekhak Avetisyan (99 ans), vétéran de la Seconde guerre mondiale guéri du coronavirus a quitté l’hôpital Sourp Krikor Loussavoritch d’Erévan ce matin

Mekhak Avetisyan (99 ans) vétéran de la Seconde guerre mondiale touché par le coronavirus est sorti guéri de l’hôpital Sourp Krikor Loussavoritch à Erévan aujourd’hui a indiqué la direction de l’hôpital.

Mekhak Avetisyan avait été hospitalisé il y a plusieurs semaines avec ses deux poumons largement infectés par le virus et dans un état grave. « Je ne désire pas me rappeler, que cela reste au passé, je remercie les médecins, ils sont jeunes mais ils réalisent un bon travail. Que l’Arménie fleurisse et deviennent un pays du tourisme médical, je dis tourisme et pas business » a affirmé l’homme de 99 ans lorsqu’il quittait l’hôpital Sourp Krikor Loussavoritch d’Erévan.

Krikor Amirzayan