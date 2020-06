La désinformation azérie avec des fausses vidéos de citoyens azéris défiant à Erévan les Services de sécurité nationale d’Arménie

Les agents du Service de sécurité nationale d’Arménie ont découvert et publié les coordonnées de faux comptes sur les réseaux sociaux qui diffusaient de la désinformation contre l’Arménie au profit de l’Azerbaïdjan.

Ainsi le 21 mai sur l’application WhatsApp un numéro de portable enregistré en Ukraine, le numéro de téléphone +380963496856 dont le propriétaire était un certain « Alex » et sur YouTube un certain « Armen Tigranian » diffusaient des vidéos de désinformation dans lesquelles des personnes se déclarant citoyens azéris circulaient librement à Erévan. Elles déclaraient être bloquées en Arménie pour cause de l’épidémie du coronavirus et affirmaient que les Services de sécurité nationale d’Arménie restaient les bras croisés sans rien faire…Il s’est avéré que ces faux comptes et ces fausses vidéos -trafiquées dans les images- étaient réalisées pour alimenter la désinformation par l’Azerbaïdjan et « remonter le moral et donner la fierté au peuple azéri » en faisant croire que les citoyens d’Azerbaïdjan circulaient librement à Erévan et défiant les forces arméniennes de Sécurité nationale.

Bien évidemment cette campagne de désinformation azérie a été déjouée par les agents du Service de sécurité nationale d’Arménie.

Krikor Amirzayan