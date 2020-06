Kocharian libéré pour l’instant

L’ancien président Robert Kocharian a été libéré ce week-end après avoir payé une caution record de 4,1 millions de dollars fixée par un tribunal arménien.

La plus grande partie de cette somme importante aurait été fournie par quatre riches hommes d’affaires russes. Trois d’entre eux, notamment le milliardaire Samvel Karapetian, sont des Arméniens de souche.

Vladimir Yevtushenkov, l’actionnaire principal d’AFK Sistema, une grande entreprise russe, serait le quatrième contributeur. Kocharian est membre du conseil d’administration de Sistema depuis 2009.

Peu après sa libération, Kocharian a publié sur Facebook une photo de lui se tenant dans la cour de sa maison d’Erevan. « Chez lui », a écrit l’ex-président de 65 ans, qui fait face à des accusations de coup d’État et de corruption, qu’il nie fermement.

Kocharian est rentré chez lui d’un hôpital d’Erevan où il a été opéré fin avril. Le mois dernier, un autre tribunal l’a autorisé à y rester jusqu’à la fin de la pandémie. Le directeur du centre médical d’Izmirlian, Armen Charchian, a déclaré au service arménien de RFE/RL que les médecins continueront à surveiller son état.

La Cour d’appel a décidé d’accorder la libération sous caution à Kocharian jeudi, annulant ainsi partiellement le refus d’une juridiction inférieure de le libérer en attendant l’issue de son procès en cours.

Les procureurs ont déclaré qu’ils feraient appel de cette décision. Ils ont insisté sur le fait que le Kocharian pourrait faire obstruction à la justice et faire pression sur d’autres suspects et témoins dans l’affaire.

La famille et les avocats de Kocharian se sont plaints, pour leur part, du montant sans précédent de la caution. Son fils cadet, Levon, a déclaré que la famille n’avait pas les moyens d’effectuer seule le paiement requis.

Kocharian, son ancien chef d’état-major et deux généraux de l’armée à la retraite sont jugés depuis plus d’un an, pour avoir « renversé l’ordre constitutionnel ». L’ex-président est également accusé de corruption. Il rejette toutes les accusations portées contre lui comme étant politiquement motivées.

Kocharian a été libéré de prison pour la troisième fois depuis sa première arrestation en juillet 2018. Sa précédente libération avait été ordonnée en mai 2019 par un juge du tribunal de district qui avait initialement présidé le procès très médiatisé.

La décision du juge avait provoqué la colère des alliés politiques et des partisans du Premier ministre Nikol Pashinian. Répondant aux appels de Pashinian, des centaines d’entre eux avaient bloqué les entrées des bâtiments du tribunal dans toute l’Arménie en signe de protestation.

Pashinian avait exigé un « contrôle » obligatoire de tous les juges arméniens, affirmant que beaucoup d’entre eux restent liés à l’ancienne direction « corrompue » du pays. Kocharian a été arrêté à nouveau en juin 2019.

Un proche collaborateur de Pachinian, Alen Simonian, a insisté samedi sur le fait que les autorités ne sont pas préoccupées par la dernière libération de Kocharian. Il a déclaré qu’elles ne s’inquiétaient que de la « colère des gens » à propos de l’évolution de la situation.