La Turquie arrête quatre hommes accusés d’espionner pour le compte de la France (presse)

Istanbul, (AFP) - La Turquie a arrêté quatre de ses

ressortissants soupçonnés d’avoir espionné des milieux associatifs et

religieux pour le compte de la France, a rapporté lundi un journal

progouvernemental turc, en pleines tensions entre Ankara et Paris.

Aucune confirmation de cette affaire de source indépendante n’a pu être

obtenue.

Selon le quotidien Sabah, un ex-employé du service de sécurité du consulat

général de France à Istanbul, Metin Ozdemir, s’est rendu à la police et a

affirmé qu’il avait collecté des informations pour le compte des services de

renseignement extérieurs français (DGSE).

D’après Sabah, M. Ozdemir a déclaré avoir transmis aux Français des

renseignements sur 120 personnes, dont des imams, contre une rémunération

mensuelle et la promesse de pouvoir intégrer la légion étrangère, un corps de

l’armée française composé de militaires étrangers.

Toujours selon le journal, M. Ozdemir, se faisant passer pour un membre des

services de renseignement turcs enquêtant sur le groupe Etat islamique (EI), a

recruté trois hommes : un employé de l’entreprise municipale d’Istanbul qui

gère la distribution d’eau, une personne travaillant dans les télécoms et le

propriétaire d’un hôtel stambouliote.

La « cellule d’espionnage », ainsi que la qualifie Sabah, était chargée de

réunir des renseignements sur des « associations conservatrices », les

confréries religieuses et l’autorité des affaires religieuses (Diyanet),

organisme public chargé d’encadrer le culte.

Selon le journal, les quatre hommes ont notamment récolté des informations

sur l’association des femmes et de la démocratie (KADEM), co-présidée par la

fille cadette du président Recep Tayyip Erdogan.

D’après Sabah, M. Ozdemir s’est rendu aux autorités turques après avoir eu

un désaccord avec les agents français. Les quatre hommes arrêtés seront jugés

pour espionnage à une date non précisée, a indiqué le journal.

Cette affaire intervient en pleines tensions entre Ankara et Paris au sujet

de la Libye.

La Turquie appuie le Gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU

alors que la France, bien qu’elle s’en défende, est accusée de soutenir les

forces rivales du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est libyen.

La France et la Turquie, alliées au sein de l’Otan, ont échangé de

virulentes accusations la semaine dernière après un incident maritime survenu

en Méditerranée.

Paris a accusé des frégates turques d’avoir eu un comportement "extrêmement

agressif" envers un navire français. Ankara a rejeté ces affirmations et

reproché au navire français une « manœuvre dangereuse ».

L’Otan a ouvert une enquête sur cet incident.