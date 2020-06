Le gouvernement en passe de faire voter sa réforme constitutionnelle par le Parlement

C’est sur fond de vives critiques d’une opposition vent debout, mais pour autant désunie, que le Parlement arménien a voté en première lecture lundi 22 juin une réforme constitutionnelle controversée qui a vocation à obtenir le départ immédiat de trois des neufs membres de la Cour constitutionnelle. Les amendements préparés par l’alliance majoritaire Im Kayl (IK, Mon Pas) au Parement prévoit aussi d’exiger de la plus haute cour du pays qu’elle élise un nouveau président en remplacement de Hrayr Tovmasian, dont Pachinian demande la tête. H.Tovmasian et six autres juges ont été soumis à une pression constante du gouvernement pour les contraindre à la démission, le premier ministre Nikol Pachinian les accusant de maintenir des liens étroits avec les représentants de l’ancien pouvoir et de bloquer les réformes judiciaires en cours.

H.Tovmasian et les autres figures de l’opposition ont rejeté ces allégations, accusant Pachinian de chercher à prendre le contrôle de la Cour constitutionnelle et de l’appareil judiciaire. Les autorités avaient d’abord cherché à en passer par un referendum pour en finir avec la Cour, mais le vote, prévu le 5 avril, avait dû être annulé pour cause de coronavirus. En mai, le gouvernement de Pachinian avait opté pour une solution moins radicale à la “crise constitutionnelle”qui interdirait à tous les juges de la haute Cour d’effectuer plus de 12 ans de mandat, mesure déjà prévue dans les amendements à la Constitution qui avaient pris effet en avril 2018. Pourtant, les anciens dirigeants avaient fait en sorte qu’elles ne s’appliquent pas aux juges nommés auparavant. Une clause dans la Constitution amendée leur permet de rester en fonction jusqu’à leur âge légal de départ à la retraite. Les changements approuvés par le Parlement contrôlé par le gouvernement supprimeraient cette clause et provoqueraient la démission immédiate de trois juges qui y siègent depuis le milieu des années 1990. Deux autres membres de la Cour devraient démissionner en 2022. Tovmasian devrait en quitter la présidence, mais continuerait à y siéger en qualité de membre.