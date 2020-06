D’autres médecins au chevet de l’Arménie

Après une équipe de médecins français, des équipes de médecins russes et lituaniens sont arrives en Arménie pour aider leurs confrères arméniens à faire face à la propagation constante de l’épidémie de coronavirus. Le ministère arménien de la Santé a diffusé lundi 22 juin des photographies du “premier groupe de médecins russes” qui avait atterri à Erevan la veille, en précisant qu’ils figuraient au nombre de la cinquantaine de soignants en Russie qui avaient exprimé leur disposition à soigner les patients du COVID-19 traités dans les hôpitaux arméniens. “L’arrivée du prochain groupe est attendue début juillet”, a fait savoir un communiqué du ministère. Une autre équipe composée d’une dizaine de médecins, lituaniens cette fois, était arrivée en Arménie dans la nuit de vendredi à samedi, pour une mission de deux semaines, financée par l’Union européenne et le gouvernement suédois, selon un communiqué de l’ambassade de Lituanie à Erevan. Les médecins lithuaniens ont été affectés à deux hôpitaux d’Erevan qui avaient été adaptés en avril pour traiter les seules personnes infectées par le coronavirus. Les équipes russe et lituanienne apportaient aussi du matériel et équipement médical destines aux autorités sanitaires arméniennes.

Sept autres médecins, venus de France, se trouvent depuis le 14 juin en Arménie pour une mission de 10 jours, qui doit donc s’achever le 24, sous les auspices de l’Agence américaine pour le développement international ( USAID). Une autre équipe médicale française doit en prendre le relais cette semaine. Le nombre accru de pays envoyant leurs médecins au chevet de l’Arménie est un indicateur, parmi tant d’autres hélas, de la gravité de la pandémie dont ce pays d’un peu moins de trois millions d’habitants est l’une des principales victimes dans la région, avec un nombre de 20 588 cas de coronavirus confirmés lundi matin, le bilan des morts infectés par le COVID-19 s’élevant à 477 personnes, dont 117, selon le décompte officiel, seraient décédées des suites de pathologies préexistantes. La pandémie de COVID-19 exerce une pression croissante sur le système sanitaire arménien, déjà fragile, en voie de saturation. Le ministre arménien de la Santé Arsen Torosian avait mis en garde la semaine dernière contre ce risque, en soulignant que les hôpitaux arméniens peinaient à faire face à la propagation continue du virus, qui semble se jouer des gestes barrières et autres mesures de distanciation sociale sur lesquels le gouvernement appuie sa stratégie de lutte contre la pandémie, depuis qu’il a décidé, début mai, un deconfinement jugé trop bref et trop hâtif selon ses détracteurs, qui mettent en avant la courbe exponentielle des cas observée depuis lors dans le pays. A.Torosian a indiqué que le nombre de nouveaux cas de coronavirus augmente plus rapidement que celui des nouveaux lits d’hôpitaux mis à la disposition des patients du COVID-19. Il souligne qu’en dépit du fait que le nombre total de lits en unités de soins intensifs a augmenté de plus de 30 % au cours des deux dernières semaines, tous étaient occupés.



Par ailleurs, un deuxième avion transportant de l’aide humanitaire et du matériel médical envoyé par la Serbie est arrivé en Arménie le 19 juin, en signe d’amitié entre les peuples d’Arménie et de Serbie, et de “garantie d’un avenir brillant”, comme l’ a souligné le président de Serbie Aleksandar Vučić. Un premier avion venu de Serbie était arrivé le 18 juin en Arménie. Parmi les équipements envoyés par la Serbie, 10 respirateurs artificiels, 10 appareils surveillant l’état de santé des patients, 500 000 masques chirurgicaux et 100 000 masques tout publics, 25 000 paires de lunettes de protection et 25 000 tenues de protection médicale et autres accessoires nécessaires en cas d’épidémie. La Chargée d’affaires de l’ambassade de Serbie en Arménie Tatjana Cvetkovic a elle aussi tenu à designer cette aide humanitaire de la Serbie comme un témoignage éclatant des excellentes relations entre les deux pays. ’’Jusqu’à récemment, la lutte contre le coronavirus était la priorité du gouvernement en Serbie et nous savons parfaitement ce que signifie lutter contre le COVID-19’’, a-t-elle déclaré.