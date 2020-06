Les dirigeants d’Arménie et d’Artsakh président un conseil de sécurité à Erevan

Le premier ministre d’Arménie Nikol Pachinian et le nouveau président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan on convoqué une réunion commune de leurs conseils de sécurité respectifs vendredi 19 juin à Erevan, avec la participation des présidents des Parlements d’Arménie et d’Artsakh, Ararat Mirzoyan et Artur Tovmasyan. La réunion commune, la troisième dugenre en deux ans a vocation à intensifier le dialogue entre les deux entités arméniennes sur les défis auxquels elles font face en matière de sécurité, et sur les réponses appropriées aux menaces externes. Un dialogue d’autant plus utile dans un contexte marqué par la rhétorique agressive de l’Azerbaïdjan et de son leader, Ilham Aliyev, assortie de provocations militaires, qui ont été au cœur de l’allocution de N. Pachinian, qui a condamné à cette occasion les menaces que fait peser le président azéri sur la stabilité régionale, sur fond de pandémie de coronavirus à laquelle l’Arménie, comme le reste de la planète, reste confrontée.

“Le recours à la force par l’Azerbaïdjan ne restera pas sans réponse et recevra une riposte toujours plus appropriée en termes militaires comme politiques”, a déclaré N. Pachinyan en ajoutant qu’Aliyev lui-même s’était fourvoyé dans une impasse par ses menaces répétées de recours à la force. “Pendant plus de 15 ans, il [Aliev] a promis à son peuple que le conflit du Karabagh sera réglé par des moyens militaires. Des milliards de dollars ont été dépensés en ce sens, en donnant lieu au passage à du blanchiment d’argent, avec ces sommes alimentant les comptes de personnes bien connues dans des paradis fiscaux,”, a ajouté N.Pachinian. “ « Et maintenant, il [Aliyev] se montre incapable d’expliquer à son propre peuple ce qui se cache derrière tout cela. Il sait pertinemment que sa politique causera des dommages irréversibles non seulement à l’Azerbaïdjan, mais aussi à son pouvoir antinational. Et pour détourner l’attention de son peuple, il hausse le ton de ses déclarations en vue de sortir de son impasse, en s’employant de palier les échecs passés par des promesses encore plus absurdes pour l’avenir”, a poursuivi N.Pachinian.

Le premier ministre arménien faisait allusion aux récents propos d’Aliyev qui une nouvelle fois, avait affirmé que l’Azerbaïdjan allait “libérer” l’Arménie, dont tout le territoire serait historiquement azéri selon lui. N.Pachinian a ajouté que la politique “ridicule” d’Aliev visant à « libérer l’Azerbaïdjan occidental”—l’Arménie actuelle dans la rhétorique de Bakou tend à déstabiliser la région entière. “Mais je voudrai rappeler à ce propos que lorsque l’on parle de stabilité et de sécurité de la zone du conflit du Karabagh, en fait, on parle de stabilité et de sécurité de toute notre région, et à cet égard, l’Arménie devient la garante de la sécurité non seulement de la zone du conflit du Karabagh, mais de notre région tout entière », a conclu N. Pachinian.