La Fondation Charitable Tashir fournit une aide financière de plus de 150 millions de drams aux salariés des services ambulanciers d’Arménie

La Fondation Tashir Charitable a fourni plus de 150 millions de drams comme aide financière à tous les employés des services d’ambulance d’Arménie, a rapporté le bureau de presse du groupe.

Comme le rapporte le service de presse du Groupe Tashir, dans le cadre de la fête professionnelle célébrée en Arménie - la Journée des professionnels de santé 1346 personnes recevront une aide financière, y compris des médecins, des infirmières, des sages-femmes et des chauffeurs.

Ce projet, comme les programmes antérieurs visant à vaincre la pandémie en Arménie, est une initiative personnelle du président du groupe Tashir et du fonds du même nom Samvel Karapetyan. « Soutenir les gens dans les moments difficiles est une priorité pour nous. Nous ferons toujours tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les médecins et protéger la santé et la vie des personnes dans des situations aussi difficiles », a déclaré l’homme d’affaires.

Dès le premier jour de la pandémie, le fonds de charité Tashir a soutenu les efforts visant à vaincre le coronavirus à tous les niveaux. Une assistance a été fournie non seulement aux établissements médicaux et aux fonds publics pour lutter contre l’infection, mais aussi aux médecins et aux groupes et organisations les plus vulnérables : les maisons de soins infirmiers.

Début mars, la Tashir Charitable Foundation a transféré 50 millions de drams à la clinique des maladies infectieuses de Nork (pour récompenser le personnel médical de l’hôpital et lui fournir des équipements modernes) et 50 millions de drams supplémentaires sur le compte spécial que le gouvernement arménien a ouvert pour lutter contre le coronavirus. .

Le 16 mars, le fonds, en coopération avec la société Electric Networks of Armenia, a fourni un certain nombre de masques, gants, thermomètres et désinfectants au ministère de la défense, au bureau de représentation de la Croix-Rouge en Arménie, au Centre national de contrôle et de prévention des maladies , la municipalité d’Echmiadzine et cinq centres de soins ouverts 24h / 24 pour les personnes âgées en Arménie (Erevan Internet « Nork » et « No. 1 », pensionnats de Gyumri et Vardenis, maison de retraite Vanadzor).

En avril, le Tashir a transféré 50 millions de drams supplémentaires au Fonds Arménien, dont certains étaient destinés à des mesures pour vaincre le coronavirus, le reste - pour financer le retour des citoyens arméniens restés en Russie, qui n’ont pas pu rentrer dans leur patrie. La plupart des citoyens arméniens ont passé plusieurs nuits dans les aéroports. Afin de résoudre le problème, la Fondation Tashir a organisé le nombre nécessaire de vols charters vers l’Arménie de mars à juin de cette année.

Informations supplémentaires

Depuis de nombreuses années, la Fondation Tashir met en œuvre et soutient les programmes de santé les plus importants d’Arménie. En 20 ans de fonctionnement, la fondation a construit des dizaines de structures sociales, dont des institutions médicales et éducatives, des jardins d’enfants.

En 2013, Tashir Group a construit un centre médical dans la capitale de l’Artsakh, Stepanakert, qui répond aux normes modernes. La zone centrale de 10 000 mètres carrés a été construite dès que possible et équipée des derniers équipements de diagnostic médical, chirurgical et de réanimation d’une nouvelle génération. L’institution, qui n’a pas d’analogues dans la région, a été dotée de deux véhicules modernes de soins intensifs, ce qui permet d’utiliser les normes d’ambulance les plus avancées.

Plus tôt, en 2012, le fonds de charité Tashir a fourni une aide financière au Fonds d’aide, qui promeut les enfants atteints de leucémie. En 2017, la fondation a également soutenu la création à Erevan d’un centre de réadaptation moderne pour les blessés ou handicapés de la région d’Azatamartik. La fondation continue de promouvoir de nombreuses autres initiatives de santé