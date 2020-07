VTB Arménie propose à ses clients des lingots d’or standardisés

La banque VTB Arménie offre à ses clients la possibilité d’acheter des lingots d’or standardisés. Selon un communiqué de presse d’une banque, les personnes physiques et morales qui sont des clients de VTB Arménie et qui souhaitent acheter des lingots d’or standardisés peuvent s’adresser à l’une de ses 72 succursales à travers le pays.

Les lingots d’or normalisés de la plus haute qualité de l’échantillon 999,9 sont de fabrication russe. Les barres sont dans une large gamme de poids : 1 gr., 5 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr., 100 gr., 250 gr., 500gr. et 1000 gr. Les acheteurs reçoivent également un certificat de qualité.

La banque vend des lingots d’or standardisés en fixant quotidiennement des cotations d’or en fonction des cours internationaux de l’or, ainsi que du poids du lingot, qui sont publiés sur son site officiel et sur des afficheurs électroniques dans ses succursales. Pour acheter un lingot d’or, un client doit avoir un document d’identification.

Selon Mme Stepanyan, directeur adjoint du département des finances / chef de la trésorerie de VTB Arménie, cette année, VTB Arménie CJSC a repris la vente de lingots d’or standardisés, offrant à ses clients une opportunité alternative de commodité, de fiabilité et l’investissement à long terme, ainsi que la diversification des risques d’investissement.

« Bien sûr, il existe de nombreux outils pour investir de l’argent qui permettent dans une certaine mesure à un client d’économiser et d’augmenter son capital. Mais investir dans le lingot d’or est une option d’investissement qui montre sa stabilité et sa sécurité au fil des ans. L’or en tant qu’actif protecteur traditionnel est le moins vulnérable aux cycles du marché et aux chocs économiques, conservant sa valeur élevée à long terme. Diversifiez vos économies aujourd’hui, investissez dans des lingots d’or standardisés pesant de 1 gramme à 1000 grammes, qui peuvent être achetés dans toutes les succursales de notre banque ", a-t-elle déclaré.

Des informations plus détaillées sur le coût des lingots d’or normalisés sont disponibles sur le site officiel de la Banque sur www : vtb.am ou en appelant son Contact Center au 87- 87.

La banque est contrôlée par la Banque centrale d’Arménie.