Les envois de fonds non crédités en Arménie peuvent être reçus via une application mobile

Grâce à l’application UniMobile d’Unibank, il est déjà possible d’opérer et de recevoir des transferts d’argent Unistream sans quitter la maison.

« Pendant la pandémie de Covid-19, il est particulièrement important de suivre les règles fixées pour la quarantaine et de penser non seulement à la santé des proches, mais aussi à votre sécurité personnelle. Si vous souhaitez effectuer un transfert vers l’Arménie, il n’est pas nécessaire de quitter la maison - utilisez l’application Unibank Mobile. L’application UniMobile permet d’effectuer et de recevoir des virements Unistream en ligne, sans visiter les points de service », a rapporté le bureau de presse d’Unibank.

Pour effectuer un virement, choisissez la fonction « Virements monétaires sans flux » dans l’application, puis choisissez le pays et indiquez le nom et prénom du destinataire, le montant et la devise du virement ainsi que le numéro de compte à partir duquel vous effectuez un virement. Le destinataire peut choisir un compte chez Unibank sur lequel l’argent sera reçu. Pour ce faire, il suffit de renseigner les informations sur le virement : code, montant, devise et numéro de compte du destinataire. Ensuite, il vous suffira d’appuyer sur le bouton « soumettre » et le versement sera effectué instantanément. Tout est simple, rapide et pratique.

« Les transferts d’argent non dirigés sont l’un des services financiers les plus demandés en Arménie. Partant à l’étranger, les Arméniens aident financièrement leurs familles et effectuent régulièrement des envois de fonds à leurs parents et proches. En raison de l’application UniMobile, ils n’ont pas besoin d’aller dans les succursales de la banque pour effectuer ou recevoir les virements. Tout peut être fait de chez soi en appuyant simplement sur plusieurs boutons du téléphone », a déclaré Arthur Aperyan, directeur des services opérationnels et des systèmes d’information chez Unibank.

« Le développement de services en ligne et le souci de la sécurité de nos clients et de leurs proches sont pour nous les tâches les plus actuelles de nos jours. Avec Unibank, nous aidons la diaspora arménienne à soutenir à distance ses proches, sans risquer sa santé. Et les Arméniens vivant en Arménie pourront également rester chez eux en recevant l’argent de l’étranger », a déclaré Ksenia Chernysheva, présidente de Unistream Money Transfers System.

Vous pouvez télécharger UniMobile sur l’App Store ou Google Play. Il est également possible de demander l’activation du service en ligne, à nouveau depuis chez soi. Remplissez un simple formulaire sur www.unibank.am , téléchargez un selfie et une photo de votre passeport, et Unibank vous fournira sous peu un accès à l’application mobile.

UniMobile est disponible en trois langues : arménien, russe et anglais.

Unibank est la première banque en Arménie à placer des actions par le biais d’une introduction en bourse (IPO) et d’une cotation en bourse. En juillet 2019, l’agence de notation internationale Moody’s Investors Service a approuvé la notation Unibank à B2 ; les perspectives sont stables.