Anush Elbakyan du Boston Globe remporte deux Emmy Awards

Anush Elbakyan du Boston Globe a remporté deux Emmy Awards pour le documentaire « Tout change » : le changement climatique à Cape Cod . Elle a maintenant reçu cinq prix Emmy.

« Beyond est sortie pour gagner deux Emmy Awards hier soir pour le documentaire vidéo sur le changement climatique à Cape Cod », a-t-elle déclaré sur Facebook.

Anush Elbakyan est le monteur vidéo principal et le directeur vidéo du Boston Globe. Elle supervise la production et la distribution du contenu vidéo original du Globe, tout en gérant les opérations commerciales vidéo et en dirigeant la stratégie vidéo numérique.

Anush Elbakyan gère une équipe de producteurs de vidéos et coordonne l’opération quotidienne d’information vidéo. Elle a lancé et a été productrice exécutive de la série de vidéos numériques politiques « Ground Game », de « Live Political Happy Hour » et de la série culinaire « Smart Cooks ».