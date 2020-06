Nouvelle mission médicale française prévue en Arménie la semaine prochaine

Un nouveau groupe de médecins français arrivera en Arménie la semaine prochaine, chef d’équipe de la première mission française, a déclaré hier le professeur Alexandre Mignon lors d’une conférence de presse.

Il a dit qu’il n’y avait pas de médecins d’origine arménienne dans le premier groupe, mais la deuxième mission comprendra un certain nombre de spécialistes arméniens de la diaspora.

« Ce fut un honneur pour nous d’être hébergés en Arménie et d’essayer d’aider à combattre le Covid-19. Nous sommes flattés par l’accueil chaleureux. Nous avons essayé d’aider et de partager notre expérience autant que possible », a déclaré Alexandre Mignon.

« Aucun des médecins de ma mission de dix membres n’était arménien, mais ils ont fait preuve d’une approche très arménienne, et je pense chacun d’eux a une goutte de sang arménien », a déclaré le professeur.

Il a réitéré que l’engagement envers des règles anti-épidémiques est fondamental pour vaincre la maladie.

« Sur 100 nouveaux cas, 15 seront hospitalisés, cinq seront en soins intensifs, deux mourront. Telle est la dynamique », a déclaré le médecin.

M. Mignon s’est dit impressionné par tous les médecins qu’il a rencontrés en Arménie.

« Ils sont fatigués, presque épuisés, mais ils continuent de travailler 24 heures sur 24 et solidaires », a-t-il déclaré.