Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies adopte une résolution parrainée par l’Arménie sur la prévention du génocide

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté par consensus une résolution sur la prévention du génocide, parrainée par l’Arménie.

« Je suis très reconnaissant à tous les co-sponsors et aux membres du Conseil. L’Arménie continue de promouvoir cet important sujet dans l’agenda international », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan dans un message sur Twitter.

« La résolution est une manifestation de l’engagement continu et résolu de l’Arménie dans les efforts internationaux de prévention du génocide. C’est un appel à empêcher la détérioration des violations des droits de l’homme en un crime aussi flagrant que le génocide. C’est pertinent et urgent car nous assistons tous à des violations flagrantes des droits de l’homme dans différentes parties du monde », a déclaré le représentant permanent de l’Arménie Andranik Hovhannisyan, représentant permanent de l’Arménie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, lors de la présentation du projet.



« Aujourd’hui, il ne suffit plus de dire« Plus jamais ça ! » Si prononcer cette devise suffisamment fort aurait dû avoir un effet, ou celui que nous voulions, il ne devrait plus y avoir de cas de crime de génocide enregistré partout dans le monde », a-t-il ajouté.

L’Ambassadeur Andranik Hovhannisyan a noté que « le Conseil reconnaîtra ainsi que le génocide est généralement précédé ou accompagné de violations généralisées des droits de l’homme, de schémas de discrimination, de déclarations de personnalités publiques qui expriment leur soutien à l’affirmation de la supériorité d’un groupe ».

« La résolution exprime sa préoccupation que la justification, les récits biaisés ou le déni de génocide puissent augmenter le risque de récurrence de la violence.

Le projet de résolution prie le Haut Commissaire d’organiser une réunion intersessions sur le renforcement des capacités de prévention du génocide. Le Conseil invitera également le conseiller spécial du Secrétaire Général pour la prévention du génocide à un dialogue interactif », a-t-il déclaré.

« L’Arménie chérit le consensus international sur la nécessité de mobiliser nos efforts pour prévenir le fléau du génocide », a-t-il déclaré.