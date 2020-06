Le sénateur australien Hollie Hughes affirme son soutien à l’initiative de justice conjointe arménienne, assyrienne et grecque

Le sénateur Hollie Hughes, qui représente la Nouvelle-Galles du Sud à la Chambre haute fédérale, a signé une affirmation de soutien soutenant l’initiative conjointe de justice des communautés arméno-australienne, assyro-australienne et gréco-australienne, qui appelle à la reconnaissance australienne des Génocides arménien, assyrien et grec.

Le lancement en février 2020 de la Joint Justice Initiative au Parlement australien a comporté la signature d’un protocole d’accord par le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), l’Assyrian Universal Alliance (AUA) et l’Australian Hellenic Council (AHC), qui déclare La reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec comme une priorité au nom de leurs communautés.

Hollie Hughes, qui a fondé le Country Autism Network, a été élu au Sénat en 2019 après une carrière de conseiller respecté auprès des parlementaires fédéraux.

Ancien membre de l’exécutif d’État du Parti libéral d’Australie et vice-président national de l’État partie, Hollie Hughes a la réputation d’être un ardent défenseur de la Nouvelle-Galles du Sud rurale et régionale, menant des campagnes pour de meilleurs transports et services de santé pour la brousse.

« Les communautés arméno-australienne, assyrienne-australienne et gréco-australienne ont la chance de pouvoir compter un défenseur de carrière au sein du sénateur Hollie Hughes parmi nos partisans pour la reconnaissance nationale des génocides arménien, assyrien et grec, commis par l’empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale », a déclaré le directeur exécutif du Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), Haig Kayserian.

« Le sénateur Hughes se joint à une liste croissante de partisans pour corriger ce qui est une mauvaise position de soutien au déni de l’État turc du génocide. »