Armenia Wine, la société de vin d’Arménie produit depuis 10 ans déjà

Depuis 10 ans déjà la société Armenia Wine (Vin d’Arménie) présente sa production aux consommateurs. L’histoire d’Armenia Wine débute en 2006 lorsque dans la région d’Armavir sont plantées les premières vignes de la société. Elle alliait la tradition arménienne en matière de production viticole et alliait des techniques nouvelles. Quatre ans plus tard, en 2010 Armenia Wine présentait sa production au consommateur arménien puis étranger. La société Armenia Wine qui est proche de ses salariés a fait progresser la culture biologique dans l’agriculture arménienne. Aujourd’hui les vignes de la société s’étendent sur 82 hectares. Armenia Wine réalise du vin avec des raisins récoltés dans quatre régions d’Arménie et des variétés de raisons européens. Les cultures viticoles sur ses propres terrains s’étendent sans cesse chaque année. La production d’Armenia Wine est aujourd’hui exportée vers 26 pays et bénéficie d’une très bonne réputation. Elle participe notamment à des salons internationaux où elle remporta lors de ces 10 dernières années 26 médailles d’or, 38 d’argent et 31 de bronze.

Krikor Amirzayan