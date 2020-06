L’armée azérie a réalisé des entrainements militaires en milieu montagneux avec 100 chars et canons et 800 militaires

Les forces armées de l’Azerbaïdjan ont réalisé des entraînements et manœuvres militaires d’attaque en montagne informent les médias du pays dont minval.az. A ces manœuvres de grande envergure qui virent la participation de près de 800 militaires azéris et 100 chars et canons et autres armes de tir ainsi que divers engins militaires de transport. Les tirs furent réalisés avec des balles et munitions réelles. Furent également de la partie 6 hélicoptères d’attaque et de transport.

Krikor Amirzayan