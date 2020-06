Les 5 supermarchés Yerevan City de la capitale arménienne firent l’objet d’un contrôle sanitaire surprise

Les contrôleurs du ministère arménien de la Santé ont réalisé lundi 22 juin des contrôles dans des centres commerciaux dont les 5 supermarchés de l’enseigne « Yerevan City » à Ketron (Centre), Malatia-Sebastia, Kanaker-Zeytoun, Erebuni et Chengavit. Une opération visant à surveiller la mise en place dans ces centres commerciaux des normes sanitaires et de distanciation sociale voulues par le gouvernement arménien pour lutter contre l’épidémie du coronavirus. Les contrôleurs avaient reçu des appels des consommateurs, se plaignant que ces centres commerciaux ne respectaient pas les normes sanitaires. Ce contrôle surprise était réalisé pour constater ces dysfonctionnements signalés. Les agents du gouvernement constatèrent un certain nombre d’anomalies qu’ils actèrent sur place. Certains constats étaient déjà réalisés auparavant et les gérants n’ont semble-t-il pas mis en place les structures pour améliorer la sécurité sanitaire. Le rapport sera adressé au responsable de l’application des normes de luttes contre le coronavirus. Ce dernier pourra s’il juge nécessaire, demander la fermeture provisoire de ces établissements.

Krikor Amirzayan