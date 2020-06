En manque de touristes étrangers, les sites de Garni, Geghard, Amberd ou Zvartnots sont visités par les citoyens arméniens

La saison touristique est ouverte en Arménie mais en dehors de la capitale Erévan, les sites touristiques tels que Garni, Geghard, Amberd ou Zvartnots attentent les touristes qui sont rares pour cause de l’épidémie du coronavirus.

Les professionnels du tourisme affirment qu’en Arménie en comparaison par rapport à la même période de l’an dernier, le nombre de touristes a été divisé par 7 à 8. Et les touristes étrangers sont totalement absents en raison de l’arrêt des vols aériens. Le tourisme actuel est un tourisme local de citoyens arméniens essentiellement. Le responsable arménien des sites historiques ouverts au tourisme, Ara Tarverdyan constate ce « phénomène triste » du manque de touristes sur des lieux jadis très fréquentés. Il s’inquiète sur l’avenir de ces sites qui sont aujourd’hui en manque de recettes financières. Mais le tourisme intérieur est relativement soutenu avec le site antique de Garni qui est très prisé, puis le fort d’Amberd ainsi que les ruines de l’église de Zvartnots. Vahé Ispiryan le responsable du site de Garni évoque le chiffre de 600 à 650 visiteurs le samedi et 1 200 le dimanche, essentiellement des citoyens arméniens. Tous espèrent l’ouverture des frontières et l’arrivée des touristes étrangers, véritable manne économique pour le pays.

Krikor Amirzayan