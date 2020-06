Trois immeubles d’habitation en construction à Askeran (Artsakh) seront livrés en 2021

Le gouvernement de l’Artsakh par le Fonds d’investissements de la république construit trois immeubles d’habitation à Askeran. « Les constructions seront aux normes modernes en matière d’habitation. Actuellement nous posons le toit de l’un de ces immeubles et pour les deux autres les travaux de maçonnerie se poursuivent. Au total 47 appartements de deux à quatre chambres seront livrés avec eau courante et chauffage. Une patrie de ces habitations seront à destination de familles socialement précaires, des familles nombreuses, celles qui disposent de personnes handicapées, ou des familles de soldats (…) les travaux seront terminés et les appartements livrés en 2021 » ont affirmé les responsables chargés des constructions. La mairie d’Askeran a déjà enregistré 106 demandes de citoyens pour un logement dans la future construction.

Krikor Amirzayan