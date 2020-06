A Norilsk (Russie) heurts entre Azéris et Daghestanais

A Norilsk (Russie) s’est déroulée une bagarre générale entre Azéris et Daghestanais. Des heurts violents dont les images circulent sur les réseaux sociaux et auxquels participèrent des dizaines d’individus. L’origine de ces bagarres n’est pas connue avec précision. Mais selon la préfecture de la région de Krasnoïarsk le conflit est né suite à une affaire de mœurs entre les deux communautés. La police russe a arrêté une partie des acteurs de cette bagarre et recherchent le reste des participants qui risquent des peines de prison.

Krikor Amirzayan