Revue de la presse arménienne du 17 juin 2020

18033 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 18033 cas de coronavirus dans le pays dont 6814 ont été guéris et 302 patients sont décédés.

Décision du Commandant : les citoyens se trouvant hors de leur domicile doivent être munis d’une pièce d’identité/ Nikol Pachinian a annoncé qu’à partir du 17 juin les citoyens se trouvant hors de leur domicile devaient être munis d’une pièce d’identité. Le non-respect de cette règle sera sanctionné par une amende de 10 000 drams (environ 18 euros). D’après Pachinian, cette mesure facilitera l’application de l’exigence relative au port du masque. Les autorités vont également doubler le nombre d’équipes spéciales chargées de faire respecter les règles destinées à contenir la propagation du coronavirus.

Des médecins et experts lituaniens arriveront en Arménie/ Selon le ministre de la santé, Arsen Torosyan, des médecins et experts lituaniens arriveront en Arménie le 19 juin pour aider à lutter contre le COVID-19. D’après le Ministre, cette mission est une importante démonstration de l’amitié entre les deux pays.

L’immunité parlementaire de Tsaroukian est levée, le Parlement a autorisé son arrestation/ Le parlement a voté le 16 juin pour permettre aux autorités chargées de l’application des lois d’arrêter et de poursuivre le leader du plus grand groupe d’opposition parlementaire, Gagik Tsaroukian. Rappelons que le Procureur général, Artur Davtyan, avait demandé l’autorisation de l’arrestation de Tsaroukian dans le cadre de l’affaire sur l’achat des votes par son parti « Arménie prospère » (cf. revue du 16 juin 2020). Tsaroukian et d’autres députés de son parti ont nié ces accusations lorsqu’ils se sont exprimés au Parlement avant le vote. L’autre force d’opposition représentée au parlement, « Arménie lumineuse », a également déclaré que les accusations d’achat de votes étaient « politiquement motivées ». Dans son discours, le Procureur a insisté sur le fait que l’affaire pénale contre Tsaroukian était un « processus purement juridique ». Selon lui, le Service de sécurité national (SSN) avait ouvert le dossier en février, plus de trois mois avant que Tsaroukian ne demande la démission du gouvernement. Les deux forces d’opposition parlementaire ont boycotté les votes séparés qui ont suivi sur la levée de l’immunité de Tsaroukian et sur l’autorisation de son arrestation. En conséquence, sur 132 députés du Parlement, seuls 87 [du parti au pouvoir] ont voté à bulletin secret en soutenant à l’unanimité les demandes du Procureur. La demande d’arrestation de Tsaroukian sera examinée aujourd’hui par le tribunal de juridiction générale de Erevan. Après son discours au Parlement, Tsaroukian a été de nouveau appelé au SSN où il a été interrogé pendant plus de huit heures. Dans un bref commentaire aux journalistes après l’interrogatoire, Tsaroukian a déclaré que les poursuites pénales contre lui étaient fabriquées de toutes pièces. Pendant le vote au Parlement, ainsi que pendant l’interrogatoire, des centaines de partisans de Tsaroukian manifestaient devant le Parlement et devant le SSN. Au cours de la journée, la police a détenu plus de 170 citoyens qui ont tous été libérés après. Quant à l’affaire concernant le fils de Gagik Tsaroukian, Nver Tsaroukian, la porte-parole de Tsaroukian a déclaré qu’il avait reçu une notification pour être interrogé dans le cadre d’une autre affaire pénale.

L’opposition extraparlementaire appelle à la fin des « pratiques répressives aggravant la crise politique en Arménie »/ Dans une déclaration commune, les partis Dachnak, « Patrie » [d’Artur Vanetsyan] et « Arménie unie » ont condamné l’enquête criminelle contre Gagik Tsaroukian et l’ont qualifié d’ « acte répressif aggravant la crise politique en Arménie ». Le parti « Arménie prospère » s’est félicité de cette déclaration et a déclaré qu’il partageait toutes les préoccupations qui y sont exprimées. La presse rend également compte de la déclaration du chef du cabinet de l’ex-président Robert Kocharyan, Victor Soghomonyan, qui a qualifié la situation autour de Tsaroukian de « processus politique ». Selon lui, les autorités ont échoué dans la lutte contre la pandémie du COVID-19 et utilisent maintenant l’état d’urgence exclusivement à des fins politiques, violant ainsi les droits démocratiques fondamentaux des citoyens.

Les républicains : le prolongement de l’état d’urgence sert uniquement à assurer des persécutions politiques par des autorités sous le voile de la légalité/ La presse rend compte de la déclaration de l’ancien parti au pouvoir, « Républicain », selon laquelle les autorités ont prolongé l’état d’urgence pour que cela leur sert uniquement « à assurer des persécutions politiques sous le voile de la légalité ». D’après les républicains, l’Arménie est confrontée non seulement à une pandémie, mais aussi « à une crise politique ». Ils ont demandé instamment aux missions diplomatiques accréditées en Arménie et aux organisations internationales des droits de l’homme de donner une évaluation de la crise en Arménie, notamment dans le contexte des engagements internationaux que le pays a pris dans le domaine de la démocratie.

La Turquie a élaboré des plans pour une éventuelle invasion de la Grèce et de l’Arménie/ La presse locale cite la publication de Nordic Monitor selon laquelle la Turquie avait élaboré un plan pour une éventuelle invasion de l’Arménie et de la Grèce.

L’Arménie va se doter d’un centre national de cybersécurité/ D’après le vice-ministre de l’industrie de haute technologie, Stepan Tsaturyan, la nouvelle stratégie de ce Ministère prévoit que l’Arménie doit disposer d’un centre national de cybersécurité. Le centre formera un écosystème complet, organisera des formations, des événements de sensibilisation pour les spécialistes et mettra en œuvre de différents programmes.

Les entités économiques seront exemptées du paiement anticipé de l’impôt sur le revenu pour le deuxième trimestre de l’année 2020/ Le Parlement a voté en faveur des amendements au Code fiscal selon lesquels les entités économiques sont exemptées du paiement anticipé de l’impôt sur le revenu pour le deuxième trimestre de l’année 2020

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France