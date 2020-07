Ucom propose le dernier smartphone Alcatel 1V

L’opérateur arménien de télécommunications Ucom a déclaré qu’il continuait d’offrir une large gamme de smartphones à tous ses clients actuels et futurs.

En particulier, à partir d’aujourd’hui, les derniers smartphones Alcatel 1V peuvent être achetés dans les centres de vente et de service d’Ucom. Alcatel 1V a été introduit sur le marché en 2020 et est disponible dans les couleurs noir et vert agate.

Ce smartphone dispose d’un écran HD + de 6,22 "ainsi que d’une batterie durable de 4000 mA. Ceux qui aiment prendre des photos et des selfies apprécieront les appareils photo primaires 13 MP et 5 MP et secondaire 5 MP. Il dispose également d’un bouton dédié pour l’assistant Google.

Le smartphone peut être acheté sans aucun engagement à seulement 49 900 AMD, à la fois en espèces et à crédit. En cas d’achat à crédit, les clients paieront des frais mensuels à partir de 2450 AMD.

De plus, si les clients choisissent de souscrire aux plans tarifaires Universal, Universal Plus et uPrepaid d’Ucom, ainsi que les inclusions Internet régulières, ils recevront jusqu’à 20 Go d’Internet supplémentaire par mois pendant 24 mois.

« Nos clients peuvent tester et profiter de tous les avantages de leurs smartphones dans le meilleur réseau arménien. En outre, avec n’importe quel budget, ils peuvent acheter des smartphones haut de gamme non seulement dans les centres de vente et de service d’Ucom, mais également dans notre boutique en ligne, » a déclaré Ara Sergei Khachatryan, directeur général de l’Ucom.

Il faut ajouter qu’en cas d’achat en ligne, la livraison à Erevan s’effectue dans 1 jour ouvrable, et dans les régions - dans les 3 jours ouvrés.