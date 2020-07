Beeline en Arménie offre une communication illimitée dans le cadre de nouveaux packages beefree

La société de télécommunications Veon Armenia (sous le nom de Beeline en Arménie) a lancé une nouvelle série de tarifs « BeeFree », conçus pour les personnes actives et modernes qui apprécient leur liberté et veulent être en contact avec leurs proches.

Selon le service de presse de l’entreprise, les packages ont été créés de telle sorte que les abonnés, en plus de recevoir une quantité importante d’Internet, utilisent également les réseaux sociaux et certaines autres applications gratuitement. De cette façon, ils peuvent profiter du chat sans rechercher de Wi-Fi.

Plus précisément, les forfaits BeeFree 1900, BeeFree 2900, BeeFree 4900 et BeeFree Regional sont disponibles.

Le package minimum comprend l’utilisation illimitée des applications Viber, WhatsApp, Messenger, Zangi, Telegram, BeeTV et Zoom, et le package maximum comprend également YouTube , TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, VK, Odnoklassniki, Yandex Music , Deezer, Apple Music, Netflix, Google Maps et Yandex Maps.

« L’exigence d’aujourd’hui est d’être constamment en contact. Nous voulons que nos clients ne soient pas limités dans leurs intérêts et leur communication, ne soient pas obligés de vérifier le solde avant de partager quelque chose avec des amis. Je suis sûr que la suppression des tarifs pour la musique et le streaming les applications seront un ajout agréable aux packages », a déclaré le PDG de Beeline en Arménie Andrei Pyatakhin.

La société a également déclaré que les forfaits incluent la possibilité de faire des appels et d’envoyer des messages courts aux réseaux arméniens et étrangers. Le passage aux packages est gratuit et facile via l’application MyBeelineArmenia, où l’on peut également voir le solde du package et le décryptage du compte.