Le taux d’attaques de logiciels malveillants bancaires contre les utilisateurs arméniens a plus que doublé

En janvier-mars 2020, 1,1% des utilisateurs d’ordinateurs en Arménie ont été attaqués par des logiciels malveillants bancaires. En Géorgie, le taux était de 0,9% et en Azerbaïdjan de 1,4%.

Selon un communiqué publié par le bureau de représentation de Kaspersky Lab en Arménie, au premier trimestre de 2019, 0,5% des utilisateurs en Arménie ont rencontré des tentatives d’exécution de logiciels malveillants sur leurs ordinateurs conçus pour voler de l’argent via des comptes d’accès bancaire en ligne.

Au cours de la même période, 0,6% des utilisateurs en Géorgie et 0,7% des utilisateurs en Azerbaïdjan ont été victimes de telles attaques.

Selon l’étude, au premier trimestre, des tentatives de lancement de logiciels bancaires malveillants se sont reflétées sur les ordinateurs de 249 748 utilisateurs dans le monde, et un an plus tôt de 243 604 utilisateurs.

Les experts notent que les cybercriminels utilisent de fausses pages Web de banques, de magasins en ligne et de systèmes de paiement, de spam et de phishing, ainsi que des enregistreurs de frappe pour accéder aux coordonnées bancaires et voler de l’argent.

Leur objectif principal est de télécharger des chevaux de Troie bancaires sur des ordinateurs personnels et professionnels. Ils envoient des informations sur les cartes bancaires ou les détails de paiement aux attaquants.

« La meilleure protection contre les chevaux de Troie est de ne jamais ouvrir les pièces jointes envoyées par des inconnus, les réseaux sociaux ou les messageries instantanées et de ne pas exécuter de programmes si l’utilisateur n’est pas sûr à 100% de la source des fichiers », expliquent les experts.