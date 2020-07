Baisse des attaques de logiciels malveillants contre les utilisateurs de mobiles arméniens

En janvier-mars 2020, quelque 1,33% des utilisateurs d’appareils mobiles en Arménie ont fait face à des attaques de logiciels malveillants, selon une étude de Kaspersky Lab.

En Géorgie, 1,58% et en Azerbaïdjan 2,68% des utilisateurs d’appareils mobiles ont été attaqués par des logiciels malveillants au cours de la même période.

Au premier trimestre 2019, 2,16% des utilisateurs ont été attaqués par des malwares mobiles en Arménie, 1,52% en Géorgie et 3,12% en Azerbaïdjan.

Au premier trimestre, les solutions de l’entreprise ont révélé 1152662 packages d’installation de logiciels malveillants mobiles à travers le monde pour le vol de données, la surveillance, l’affichage et la promotion de la publicité et d’autres actions malveillantes sur l’appareil mobile d’un utilisateur, contre 905174 de ces packages détectés un an plus tôt.

Les experts estiment que le premier moyen de protection contre les logiciels malveillants mobiles consiste à télécharger des applications uniquement à partir de sources fiables et à désactiver la possibilité d’installer des programmes à partir de sources tierces dans les paramètres de l’appareil.

Il est également nécessaire de toujours mettre à jour le système et les applications vers les dernières versions, de ne pas suivre les liens douteux et de ne pas ouvrir les fichiers suspects dans les SMS, les e-mails, les messageries instantanées, les réseaux sociaux et les navigateurs. Et la meilleure protection contre toutes les menaces est un logiciel antivirus fiable installé sur l’appareil mobile.