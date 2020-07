La police arménienne développe une application mobile permettant aux citoyens de signaler les infractions aux règles de circulation

La police arménienne a développé une application de téléphonie mobile permettant aux citoyens de signaler les infractions aux règles de circulation, a déclaré le nouveau chef de la police Vahe Ghazaryan lors d’une réunion du gouvernement.

Le gouvernement a approuvé une liste des violations de la circulation qui peuvent être enregistrées par l’application. Le gouvernement a également fixé le nombre maximum de violations des règles de circulation qu’une personne peut signaler par mois et par an.

Vahe Ghazaryan a déclaré que l’application sera accessible aux citoyens résidant en permanence en Arménie. Il a ajouté que les cas de violation seront utilisés pour entamer une procédure administrative si les plaques d’immatriculation du véhicule ou de l’automobiliste qui enfreint les règles, le lieu et l’heure de la violation sont également visibles dans le dossier. Les vidéos doivent être envoyées sur une plateforme électronique spéciale créée à cet effet.

Selon Vahe Ghazaryan, une personne peut signaler un maximum de trois infractions par un même automobiliste par mois et pas plus de 30 violations par an.

Vahe Ghazaryan a déclaré que l’application mobile enregistrera les types de violations les plus courants et les plus évidents, y compris la conduite sur la voie en sens inverse, la violation des règles de stationnement, la violation d’un feu rouge, le déversement des ordures d’une voiture, etc.