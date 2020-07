La Cour constitutionnelle d’Arménie reconnaît que les amendements à la loi sur le secret bancaire ne sont pas conformes à la Constitution

La Cour constitutionnelle d’Arménie a reconnu que le projet de loi modifiant le Code de procédure pénale et la loi sur le secret bancaire n’était pas conforme à la Constitution, a rapporté le service de presse de la Cour constitutionnelle.

Le 22 janvier 2020, l’Assemblée nationale d’Arménie a approuvé des amendements aux lois sur la procédure pénale et sur le secret bancaire, qui proposaient la suppression des restrictions sur le secret bancaire. En particulier, auparavant, il n’était possible de divulguer le secret bancaire qu’à l’égard des suspects et des accusés, tandis que les amendements proposaient de supprimer ces restrictions.

Des mécanismes spécifiques de garanties et de restrictions sont fournis. En particulier, les exigences relatives aux requêtes soumises [sur l’accès à l’information - éd.] ont été renforcées, et une garantie a été établie sous la forme d’un mécanisme de contrôle des poursuites, au point que ces requêtes doivent être approuvées par le procureur général ou son adjoint.

Le président arménien, lors de la signature, avait des soupçons concernant ces changements et, le 6 février, il a fait appel devant la Cour constitutionnelle sur cette question.

Après examen, la Cour constitutionnelle a rendu un verdict reconnaissant que le paragraphe 2 de la partie 1 du projet de loi approuvé par le Parlement sur les amendements au Code de procédure pénale n’était pas conforme à la partie 1 de l’article 61 (droit à la protection judiciaire et droit de recours organes internationaux de défense des droits de l’homme), ainsi que les articles 75 (Mécanismes et procédures organisationnels pour la mise en œuvre des droits et libertés fondamentaux), 78 (Principe de proportionnalité) et 79 (Principe de certitude) de la Constitution de l’Arménie.

En outre, la Cour constitutionnelle a reconnu que le projet de loi portant modification de la loi sur le secret bancaire, approuvé par l’Assemblée nationale, n’était pas conforme à la partie 1 de l’article 61, ainsi qu’aux articles 75, 78 et 79 de la Constitution arménienne.