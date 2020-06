Quelques petites mises à jour pour mes amis non arméniens qui demandent ce qui se passe en Arménie actuellement par Lara Aharonian

La lutte contre l’oligarchie se poursuit en pleine pandémie en Arménie, malgré un système de justice et des organes de police non totalement libérés des acteurs et influences du régime pénal précédent. Dans le même temps, une coalition de membres et de partisans du régime d’oligarchie précédents mobilisent encore plus TOUTES leurs ressources, y compris les médias, les réseaux de faux comptes sur les médias sociaux, de l’argent, des fausses organisations et même certains prétendus « défenseurs des droits de l’homme » à appeler le gouvernement actuel une dictature, qui est complètement absurde et qui essaie encore de discréditer tous les processus ! Les tentatives sont également faites à partir des dirigeants oligarchiques, des partis politiques sous enquête pour corruption et leurs partisans, pour faire appel à la pression étrangère et propager une fausse réalité sur ce qui se passe à l’intérieur du pays, afin de se protéger des accusations pénales.

Le nouveau gouvernement qui suit la Révolution de velours a de nombreux défauts et ils ont été en retard dans de nombreux domaines (comme le lancement de processus de justice transitionnelle), mais ils sont les plus déterminés à nettoyer le pays de l’oligarchie criminelle toujours active, et notre meilleure chance de rétablir les processus Dans le même temps, le ministre de la Santé fait de son mieux pour faire face à cette pandémie et mobilise de nombreuses ressources malgré certaines des infrastructures de santé en ruine dont il a hérité de décennies de système corrompu et de personnel et services sous-payés. Les personnes d’une autre main sont touchées par une campagne anti-masques organisée par les mêmes groupes anti-révolution et certains ne suivent pas les mesures de sécurité pour arrêter les risques de transmission, croyant les fausses nouvelles et les médecins impliqués dans ces campagnes politiquement motivées. Cela rend le contrôle de la propagation du virus encore plus difficile.

Certains d’entre vous s’interrogent sur la diaspora... Eh bien, c’est assez compliqué, certains grands groupes / institutions affiliés à un parti politique ici qui faisaient également partie du régime précédent, continuent de mobiliser tous leurs efforts, y compris leurs médias et institutions dans la diaspora au service de combattre ce nouveau gouvernement puisqu’ils ont perdu le pouvoir et les privilèges après la révolution.

L’Arménie et son gouvernement actuel démocratiquement élu continuent d’avoir besoin du soutien des acteurs locaux et internationaux pour persister dans la lutte difficile et difficile contre les restes de l’oligarchie au milieu de cette pandémie mondiale et restaurer des processus démocratiques durables solides.