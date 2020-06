Les pompiers qui ont éteint l’incendie dans la forêt de Khosrof restent vigilants

Le 21 juin à 7 heures du matin une équipe de 17 sauveteurs des services d’enquête spécialisés ont visité une partie de la forêt de Khosrof -site protégé- où la veille s’était déclenché un feu. Le 20 juin de 8 heures du matin jusqu’à 20h30 les pompiers étaient parvenus à éteindre le feu de forêt et surveillé de nouveaux foyers de départ de feu. 45 pompiers et 6 gardes-forestiers avaient participé à l’opération. Avec un relais toute la nuit pour surveiller toute reprise de feu. Des drones surveillaient également la situation. Les pompiers ont travaillé sur un front de 2 km en arrosant le feu avec une quantité très importante d’eau. Le 18 juin à 14h41 des fumées étaient signalées dans le parc naturel de la forêt protégée de Khosrof, alertant les pompiers. 15 hectares d’herbes et arbustes avaient été brûlés.

Krikor Amirzayan