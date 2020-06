Nour Varjaran à le plaisir de vous informer de la rentrée scolaire 2020/2021 de son école hebdomadaire.

👌Au programme

🔴Pour les élèves 3 à 6 ans

Cour d’arménien oriental et occidentale📚

Mathématiques🔴🔶🔺◻️🕛📐📏

Chant🎶🎤

Initiation à la dans💃

Dessin🎨

Origami✂️

Théâtre🎭

Art plastique 🖌️

🔴Pour les élèves 7 à 12 ans

Cour d’arménien oriental et occidentale📚

Histoire arménienne📚

Literature arménienne📝

Dans💃

Chant🎤🎶

Dessin🎨

Origami✂️

Théâtre🎭

🔴Cour d’arménien pour collège, lycée et bac

✔️Association Nour France Arménie propose des cours d’arménien pour ceux qui souhaitent passer en option au baccalauréat👩‍🎓.

👌👩‍🏫Nos enseignants qualifiés permettent à nos élèves une excellente réussite dans cette matière.

🔴Nous fournissons une attestation de notes reconnue par l’Education Nationale.🇨🇵

Սիրեցե՛ք հայ լեզուն, հայ մշակույթը, և հայ ժողովուրդը չի կորչի. ազգերը ֆիզիկապես չեն ոչնչացնում, ֆիզիկապես նրանց չեն կարող ոչնչացնել...

Ավ. Իսահակյան

Pour tout renseignement et inscription

Association Nour France Arménie

Նուռ ֆրանսահայ միություն

Nour varjaran

Նուռ վարժարան

📍9, avenue Galilée 92350 Le Plessis Robinson

📍71, avenue Henri Barbusse 95400 Arnouville

📲+33782137286

📧[email protected]