Une fête de la musique différente et numérique, avec notamment Ermonia et Waxx

Depuis sa création par le ministère de la Culture en 1982, la Fête de la Musique est devenue un événement fédérateur, un grand mouvement populaire, national et international. En cette année marquée par l’épidémie de la Covid-19, la manifestation sera inédite. Afin de garantir la sécurité de toutes et tous, elle intégrera les normes sanitaires en vigueur et ne devra pas créer de rassemblements physiques non autorisés.

Pour cette raison, des artistes proposent des concerts numériques, que l’on peut retrouver sur cette page Facebook : Fête de la musique.

Ermonia, participante de The Voice Kids, a enregistré une belle interprétation de « S.O.S d’un terrien en détresse » :

Ce soir à partir de 20h, ce sera Waxx (alias Benjamin Hékimian), qui proposera un concert en direct avec deux de ses amis artistes, Tim Dup et Maelle... A ne pas manquer !