Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations à la Première ministre de la République d’Islande Katrín Jakobsdóttir à l’occasion de la Fête nationale.

« Votre Excellence,

Je vous félicite chaleureusement, vous et le peuple islandais, à l’occasion de la fête nationale de la République d’Islande.

L’Arménie espère vivement que le dialogue constructif avec l’Islande servira de base pour identifier les domaines d’intérêt mutuel et développer la coopération.

Je souhaite à Votre Excellence une bonne santé et tout le meilleur, et au peuple amical d’Islande - progrès et prospérité. »