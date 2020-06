Nikol Pashinyan : « Avec l’arrivée de Martin Galstian, une nouvelle page s’ouvre pour le système bancaire, basée sur la meilleure expérience de la période précédente »

Le Premier ministre Nikola Pashinyan a présenté le président nouvellement élu de la Banque centrale, Martin Galstian.

Dans son discours, le Premier ministre a déclaré : « Aujourd’hui est un événement important à la Banque centrale : nous disons au revoir au président de la Banque centrale Arthur Djavadian, et le nouveau président de la Banque centrale Martin Galstian prend ses fonctions aujourd’hui.

Monsieur Djavadian, je vous remercie encore pour votre travail et la contribution que vous avez apportée au cours de cette période. Monsieur Galstian, je tiens à vous féliciter et à vous souhaiter plein succès dans vos fonctions de président de la Banque centrale.

M. Galstian n’est pas une nouvelle personne dans le système bancaire, il travaille dans le système bancaire depuis longtemps. En général, au cours des deux dernières années, j’ai été en contact plus étroit avec la Banque centrale et je peux dire qu’une équipe professionnelle s’est formée ici, ce qui fonctionne généralement au profit de la stabilité de notre système bancaire. De toute évidence, malgré toutes les critiques, le système bancaire est l’une des réalisations importantes de notre troisième république, c’est une institution bien formée et stable.

La façon dont le système financier et le système bancaire se sont manifestés dans un certain nombre de situations de crise, lors de bouleversements financiers ou politiques, y compris pendant la Révolution de velours, et maintenant pendant la crise de coronavirus, en est une confirmation éclatante.

Ce changement est important en ce qu’il confère une certaine hérédité aux activités de la Banque centrale. Mais d’un autre côté, il symbolise également le cours et la nécessité de poursuivre le développement des changements et des réformes, sans préjudice de notre stabilité. »

Le Premier ministre a souligné que l’un des défis les plus importants du système bancaire au cours de la période actuelle consiste à accroître la littératie financière des citoyens de la République d’Arménie. Selon Nikol Pashinyan, un travail plus détaillé doit être fait pour que nos compatriotes puissent voir et comprendre les subtilités du système bancaire, comment le système dans son ensemble fonctionne. « Je pense que l’une de nos tâches les plus importantes est de rendre la Banque centrale centrée sur l’humain afin que le contexte des relations entre les citoyens et le système devienne plus constructif, basé sur le dialogue, afin d’éviter la formation de perceptions négatives autour de ce système, d’autant plus que la stabilité de notre système bancaire et financier est l’une des conditions préalables les plus importantes pour la stabilité du développement de ce dernier », a déclaré le Chef du gouvernement.

Le Premier ministre a déclaré qu’il existait déjà certains accords avec Arthur Djavadian concernant ses activités futures. « M. Djavadian sera impliqué dans le développement de la politique économique et de l’analyse économique, ainsi que dans certains processus en Arménie avec la participation d’experts internationaux en économie. Nous avons des projets concrets, dont la mise en œuvre sera un grand succès en termes de développement de la pensée économique en Arménie.

Monsieur Galstian, je veux croire qu’avec votre arrivée dans notre système bancaire et financier, une nouvelle page s’ouvrira qui sera basée sur les meilleures pratiques de la période précédente et, bien sûr, apportera une nouvelle expérience, de nouveaux succès et augmentera notre confiance dans le système bancaire et financier » - a déclaré le Chef du gouvernement.

Arthur Djavadian a remercié le Premier ministre d’avoir apprécié la modeste contribution de l’équipe de la Banque centrale. « Comme vous l’avez noté, je suis sûr que sous la direction de M. Galstian, la continuité sera assurée. Comme vous l’avez noté, nous avons une équipe compétente et professionnelle capable d’assurer à la fois la stabilité financière et la stabilité des prix en République d’Arménie. Il y a aussi un deuxième défi - créer une atmosphère macroéconomique stable dans cette situation.

Le poste de président de la Banque centrale, que M. Galstian assume, est l’un des postes les plus importants de la République d’Arménie, et ayant de l’expérience et des connaissances suffisantes, en tant que membre de cette équipe, M. Galstian et l’équipe seront en mesure de résoudre avec succès les tâches qui seront assignées à cet institut. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre appréciation », a déclaré l’ex-président de la Banque centrale.

Martin Galstian a remercié Nikol Pashinyan pour l’évaluation. « Au fil des ans, une équipe a été formée qui a traversé de nombreux essais et a été en mesure de résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée. Je tiens à vous assurer que le travail qui a été fait sera continu, nous approfondirons la coopération avec les partenaires gouvernementaux au profit de notre société. Tous les efforts seront faits pour maintenir la macro-stabilité dans le pays, afin que le gouvernement, à son tour, puisse mettre en œuvre les programmes prévus dans le cadre de cette macro-stabilité. Merci pour la confiance », a déclaré le nouveau président élu de la Banque centrale.

Le Premier ministre Pashinyan a une fois de plus remercié la Banque centrale pour le travail conjoint accompli au cours des deux dernières années et a noté que c’était intéressant. « La Banque centrale a participé aux discussions sur les politiques économiques du gouvernement, qui étaient très intéressantes. Nous devons poursuivre cette tradition et trouver de nouvelles façons de donner plus de sens aux résultats de ces discussions », a conclu le Premier ministre.