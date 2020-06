Nikol Pashinyan : « Le port d’un masque est le moyen le plus sûr de stopper de stopper la propagation de l’épidémie de COVID-19 »

Après la réunion du Bureau du commandant, le Premier ministre Nikol Pashinyan a tenu un briefing avec le ministre de la Santé Arsen Torossian et le directeur général du Centre national de contrôle et de prévention des maladies Artavazd Vanian.

Le Premier ministre a noté qu’une partie importante de la société continue de ne pas respecter les règles de sécurité et de ne pas porter de masques. « Le moment est venu d’admettre que nous n’avons pas encore réussi à convaincre ou à forcer nos compatriotes à respecter la règle la plus élémentaire et la plus efficace. Il s’agit de porter des masques. En fait, nous notons qu’en Arménie, malgré les décisions adoptées par le bureau du commandant, la propagande, les procédures administratives et la transparence des activités du gouvernement, les gens ne portent pas de masques en masse. C’est la principale raison de la propagation de l’épidémie de coronavirus en Arménie », a déclaré Nikol Pashinyan.

Le Chef du gouvernement a présenté une étude de l’Académie nationale des sciences des États-Unis selon laquelle le port de masques combiné à la distance sociale et à d’autres processus est le moyen le plus sûr de stopper l’épidémie de COVID-19. « L’expérience de dizaines de pays, dont l’Espagne, l’Italie et les États-Unis, qui ont été les plus durement touchés par l’épidémie, montre que le port du masque est crucial. Je veux dire que cette étude a été publiée aujourd’hui, c’est-à-dire que l’efficacité du port de masques est prouvée à ce stade. Auparavant, il n’y avait pas une telle croyance en l’efficacité des masques. Par conséquent, il y avait des inexactitudes dans les publicités à différents endroits », a déclaré Nikol Pashinyan.

Selon le même article, les masques sont également très importants pour les personnes en bonne santé, ce qui leur permet de ne pas respirer d’autres particules atmosphériques qui peuvent rester dans l’air pendant des dizaines de minutes. Dans ce cas, le masque est un outil efficace. Nikol Pashinyan a cité une autre partie de l’article, selon laquelle les règles de rester à la maison et de maintenir la distance sociale à New York n’ont pas donné de grands résultats. Les résultats sont devenus plus visibles après que le port du masque est devenu obligatoire.

Le Premier ministre a de nouveau appelé au strict respect des règles de sécurité : porter des masques, maintenir une distance sociale.