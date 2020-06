Nikol Pashinyan a félicité le Président chinois Xi Jinping à l’occasion de son anniversaire

Le Premier ministre de la République d’Arménie Nikol Pashinyan a félicité le Président de la République Populaire de Chine Xi Jinping à l’occasion de son anniversaire.

« Votre Excellence,

Je vous félicite cordialement à l’occasion de votre anniversaire.

Sous votre direction, le processus visant à assurer la prospérité du peuple chinois s’est développé d’une manière régulière, dont un exemple éclatant a été la mise en œuvre réussie des mesures prises par le gouvernement chinois pour lutter contre le COVID-19.

L’Arménie accorde une importance particulière à l’approfondissement des relations amicales avec la Chine. La mise en œuvre des accords conclus lors de notre visite en Chine en mai 2019 et les échanges qui ont suivi lors de cette réunion ont donné un nouvel essor au développement et à l’élargissement de nos relations dans divers domaines de coopération.

Je suis prêt à faire des efforts conjoints avec vous pour promouvoir davantage le développement de la coopération entre nos États au profit de nos pays et de nos peuples.

Je vous souhaite une bonne santé et de nouvelles réalisations, ainsi qu’à votre famille et à vos proches - bonheur et prospérité »,- lit-on dans le message du Premier ministre.