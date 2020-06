Le Gouvernement a approuvé la 20e mesure pour atténuer les conséquences économiques du coronavirus

La séance régulière du gouvernement a eu lieu jeudi 18 juin sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan.

Le gouvernement a approuvé la vingtième mesure visant à atténuer les conséquences économiques du coronavirus et la procédure à suivre pour fournir une assistance au titre de cette mesure. L’objectif de l’événement est de soutenir les employés de 12 domaines touchés du secteur privé, les employés du contrat de droit civil et les entrepreneurs individuels. L’aide sera fournie en un seul versement, déterminé et payé par le Service de la sécurité sociale du ministère du Travail et des Affaires sociales sur la base d’une demande électronique présentée par le bénéficiaire sur le site https://dimum.ssa.am/. Les demandes seront acceptées à partir du 22 juin. L’aide ne sera fournie que par virement bancaire.

L’exécutif a approuvé les spécialisations des programmes de maîtrise et de doctorat des établissements d’enseignement supérieur accrédités en République d’Arménie, selon lesquelles l’impôt sur le revenu calculé conformément au Code actuel de la République d’Arménie est remboursé pour le remboursement des frais de scolarité. En conséquence, les frais de scolarité des étudiants qui étudient et travaillent dans les professions présentées seront remboursés sur les montants d’impôt sur le revenu qu’ils auront payés.

Le gouvernement a approuvé le projet de loi Portant modification et addendum à la loi de la République d’Arménie « Sur les avantages accordés par l’État ». Le projet stipule que le parent de l’enfant éligible aux prestations, qui, selon le registre national de la population, est enregistré auprès de l’enfant et vit réellement dans une communauté rurale, a également le droit de percevoir des allocations de garde jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de deux ans, si au moins un an avant la demande de prestations ou la naissance d’un enfant était enregistré et vivait réellement dans un village rural. Evoquant la décision, Nikol Pashinyan a noté : « Grâce à cette décision, les parents qui ne travaillent pas recevront également des allocations de soins dans les zones rurales et les parents qui travaillent en recevront deux fois plus. En d’autres termes, les parents vivant en ville qui ne travaillent pas ne recevront aucune prestation, et les parents vivant et travaillant en ville recevront 26 500 drams. Les parents vivant dans les zones rurales qui ne travaillent pas recevront 26 500 drams et les employés recevront 53 000 drams. »

Le gouvernement a modifié l’une de ses décisions antérieures de réglementer l’utilisation des ressources biologiques et la gestion durable du lac Sevan. En conséquence, il prévoit de mener une pêche expérimentale du poisson lavaret. La date limite de chasse est le 1er octobre, le poids du poisson ne doit pas être inférieur à 500 grammes.

Concernant la décision, le Premier ministre a noté qu’elle avait été adoptée à la suite de discussions avec des citoyens qui pêchent dans le lac Sevan et avec la société. « Nous espérons que ce processus aidera vraiment à parvenir à un accord et à résoudre cette question pour toujours », a déclaré Nikol Pashinyan.