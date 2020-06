Le Premier ministre et les parents des militaires tués ont discuté de la formation d’un groupe d’enquête alternatif conjoint

Jeudi 18 juin 2020 le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré les parents des militaires tués.

« Chers parents en deuil,

Chers collègues,

Notre réunion organisée a lieu environ 2 mois plus tard. La raison en est que nous espérions vaincre l’épidémie, c’est-à-dire que nous ne voulions pas que la réunion se déroule dans les conditions de l’épidémie. Mais comme l’épidémie continue de se propager, et compte tenu de l’importance de la question, nous avons décidé de ne pas attendre que l’épidémie soit surmontée et de commencer notre travail.

Je sais que pendant ce temps le travail s’est poursuivi sans interruption, car nous avons convenu que nous devons former une équipe fiable qui, en fait, répondra aux questions qui concernent non seulement vous, mais nous tous, notre société. Et nous avons convenu qu’il s’agit d’une caractéristique très importante, que nous devrions entamer le processus de telle manière que, quel que soit le résultat, nous devrions tous prendre acte de cette réponse et être guidés par cette réponse. C’est pourquoi notre accord est que vous devez présenter un groupe d’avocats de confiance, ils doivent également être représentés par moi, et nous devons trouver la réponse à ces questions.

Afin que nous ne soyons pas en état de dérapage, il est très important pour ce groupe de travail que nous leur donnions la possibilité de ne pas être influencés de quelque manière que ce soit par nos opinions, nos croyances, nos pensées et nos désirs. Par exemple, quel est l’un de nos plus grands risques si les personnes qui nous représentent décident qu’elles doivent défendre leur version de l’enquête jusqu’au bout, quels que soient les faits ? De cette façon, nous résoudrons non seulement le problème, mais nous l’approfondirons également. En conséquence, il s’avère que nous travaillerons et ne réussirons pas.

J’espère que vous avez une conviction inébranlable qu’il n’y a pas de valeur plus élevée pour moi dans cette situation que la vérité. Je le répète, si vous avez même 0,1% de doute à ce sujet, il vaut mieux ne pas démarrer ce processus. Je ne dis pas 5, 6, 7, 1, si vous avez même un doute de 0,1 pour cent que dans ce processus, outre la vérité, j’ai personnellement un intérêt différent, alors il n’y a aucun intérêt à commencer ce processus. Je suis prêt à accepter toute vérité, je ne sais pas quelle sera la fin, la vérité, mais chacun de nous doit être disposé de cette manière », a noté le Premier ministre.

L’adjointe du Premier ministre Anna Vardapetian et le représentant des successeurs légaux des militaires tués Arayik Papikian ont présenté le travail accompli pour la formation d’un groupe d’enquête alternatif conjoint. Un accord a été conclu pour former un groupe conjoint avec le Premier ministre et les parents des militaires tués à la suite d’une réunion en mars de cette année. Un accord a été conclu pour inclure dans le groupe 3 avocats de confiance des successeurs légaux des militaires tués et 3 avocats nommés par le Premier ministre.

Il a été noté que la procédure de travail du groupe avait été élaborée dans le cadre de discussions à distance. La procédure prévoit la formation d’un groupe de travail pour étudier un total de 8 affaires pénales, dont chacune aura une réunion séparée avec le successeur légal du militaire tué, et à la suite d’une étude approfondie des documents disponibles, présentera un avis consultatif au Premier ministre. Le travail d’implication des avocats dans le groupe est en cours, la séquence d’enquête sur les affaires pénales a été convenue.

Au cours de l’échange de vues, le Premier ministre Pashinyan a écouté les questions et suggestions des parents sur les principes des activités du groupe. Selon les suggestions des parents, il a été décidé d’inclure Arayik Papikian, un représentant des successeurs légaux des militaires tués, comme avocat du groupe. À la suite de la réunion, il a été convenu de poursuivre les discussions de travail.