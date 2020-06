Le PDG de Gazprom Arménie dément les allégations de salaires très élevés

Hrant Tadevosyan, PDG de la société nationale russe de distribution de gaz naturel arménien Gazprom Armenia, a démenti les allégations selon lesquelles lui et certains autres cadres supérieurs de la société perçoivent des salaires très élevés.

Hrant Tadevosyan s’exprimait lors d’une réunion de la Commission de régulation des services publics (PSRC) qui a laissé les prix du gaz naturel inchangés pour les ménages, les augmentant légèrement pour certaines entreprises.

Selon Hrant Tadevosyan, 99,9% des 7 000 employés reçoivent des salaires nettement inférieurs à 2 millions de drams, les 0,1% restants, dont lui et 10 autres personnes, reçoivent des salaires plus élevés, mais pas plus de 2 millions de drams.

Il a également noté que la comparaison des salaires des employés de Gazprom Arménie et d’autres services publics du secteur de l’énergie, par exemple, des centrales nucléaires ou thermiques est inappropriée, car les volumes de travail ne sont pas comparables.

Il a rappelé que selon la décision de la PSRC, l’entreprise devra réduire le personnel de 6 954 personnes à 5 383 pour réduire les coûts. Il a déclaré que le personnel devrait être encore réduit à 5 000 personnes d’ici 2024.

Il a déclaré que cette année, l’entreprise devra supprimer 1 000 emplois. « Compte tenu du problème actuel, j’ai personnellement demandé à la direction de Gazprom de réduire mes salaires et ceux de dix autres cadres supérieurs ».