L’Arménie passe au paiement sans espèces des pensions

L’Assemblée nationale arménienne a adopté en deuxième et dernière lecture un ensemble d’amendements à la loi sur les pensions d’État, qui appellent à une transition complète vers un mode de paiement non monétaire des pensions, à quelques exceptions près.

Selon la loi actuelle, les pensions peuvent être payées en espèces ou par virement bancaire au choix du citoyen ; cependant, le gouvernement souhaite passer le processus à un système entièrement sans espèces.

Les amendements appellent à une transition complète vers une méthode de paiement des pensions sans effet sur la trésorerie, mais comportent certaines réserves pour des catégories spécifiques de personnes. En particulier, si un retraité a atteint l’âge de 75 ans ou est invalide de 1re ou 2e catégorie, ou, en d’autres termes, a un problème de mobilité, alors à sa discrétion la pension peut être payée en espèces ou par virement bancaire.

Cependant, compte tenu de la disponibilité des infrastructures bancaires dans le pays, le gouvernement propose une transition progressive. La transition devait être introduite le 1er janvier 2021 pour la capitale Erevan, les deuxième et troisième plus grandes villes de Gyumri et Vanadzor. Après cela, il devait s’étendre progressivement à d’autres villes et grands villages. En 2023, le système devait impliquer les zones rurales de moins de 1 000 habitants.

De plus, l’opérateur postal national sera impliqué dans le système de paiement sans numéraire.