Les organisations arméno-américaines dénoncent les nouvelles tentatives de négation du génocide de la Turquie

Le Comité national arménien d’Amérique - Région de l’Ouest (ANCA-WR) et les partenaires de la coalition ont critiqué le président turc Erdogan et les tentatives renouvelées de son gouvernement pour nier la véracité du génocide perpétré par le gouvernement turc ottoman contre les nations indigènes chrétiennes arméniennes, grecques et assyriennes de 1915-1923, où plus de 3 millions de personnes innocentes ont été massacrées ou déportées. La République de Turquie, héritière légale de l’Empire ottoman et son mandataire turc l’Azerbaïdjan, sont les deux seuls pays à nier activement ce crime contre l’humanité tout entière.

Le 16 juin 2020, la Direction des communications de la présidence de la République de Turquie a publié une déclaration partageant les détails d’une réunion à huis clos de cinq heures du Haut Conseil consultatif présidée par le président Recep Tayyip Erdoğan, où elle a discuté des prochaines étapes de la La politique centenaire de négation du génocide d’Ankara.

« La récente réunion à huis clos de 5 heures présidée par le président Erdogan sur une nouvelle stratégie pour nier le génocide arménien témoigne d’abord du succès écrasant que notre communauté et nos partenaires ont réussi à atteindre dans le monde entier, avec l’ajout le plus récent du passage unanime de résolutions d’affirmation de génocide par les deux chambres du Congrès américain », a fait remarquer Nora Hovsepian, présidente de l’ANCA-WR. « Cela met également en évidence l’importance de notre travail à venir visant à rejeter le déni ainsi qu’à affirmer sans équivoque la vérité historique et à rechercher la pleine justice pour ce crime. »

Les organisations nationales suivantes se sont jointes à la région de l’Ouest de l’ANCA pour approuver la déclaration, immédiatement après les rapports concernant la tristement célèbre réunion d’Ankara :

-A Demand For Action

- American Hellenic Council

- Assyrian American Association of Southern California

- Assyrian Genocide and Research (SEYFO Center)

- Genocide Watch

- Greek Genocide Resource Center

- Hellenic American Leadership Council

- In Defense of Christians

- Israeli-American Civic Action Network

- Israeli-American Civic Education Institute

- Jewish World Watch

- Philos Project

- Together We Remember

Le texte intégral de la déclaration est fourni ci-dessous :

Le 16 juin 2020, la Direction des communications de la présidence de la République de Turquie a publié une déclaration partageant les détails d’une réunion à huis clos de cinq heures du Haut Conseil consultatif présidée par le président Recep Tayyip Erdoğan, où elle a discuté des prochaines étapes de la La politique centenaire de négation du génocide d’Ankara.

Le premier cas moderne de génocide perpétré contre les nations arméniennes, grecques et assyriennes indigènes a été une expulsion et un meurtre planifiés et exécutés de manière centralisée de plus de 3 millions de personnes innocentes par le gouvernement turc ottoman de 1915 à 1923. Le génocide arménien est entièrement documenté dans les archives américaines et à travers une masse écrasante de preuves de première main, gouvernementales et diplomatiques ainsi que des milliers de reportages médiatiques en temps réel. Hormis la Turquie et son allié turc, l’Azerbaïdjan, aucun autre pays ne nie activement la véracité de ce crime international contre l’humanité.

Malgré une documentation écrasante par des historiens et la condamnation de plus de 30 pays à travers le monde, une Turquie impénitente cherche à la fois à appliquer une règle du bâillon internationale contre l’affirmation véridique du génocide arménien et à entraver une résolution internationale juste de ce crime encore impuni.

Reconnaissant que le silence et le déni du génocide créent un voile d’impunité par lequel les États échappent à la responsabilité non seulement pour leurs crimes historiques, mais aussi pour les violations contemporaines des droits de l’homme, nous condamnons dans les termes les plus énergiques la poursuite de la politique de déni du génocide du gouvernement turc et de ses mandataires, appelant tous ceux qui se sont engagés à défendre et à garantir la protection des droits de l’homme universels à lutter contre le déni du génocide et à s’engager à dénoncer le génocide, à faire face au déni partout où il se produit, à refuser une plate-forme publique pour la haine et à autonomiser les communautés qui ont vécu ou souffrent du génocide .

Comprenant que le déni est la dernière étape du génocide, imposant l’effacement de l’histoire et des souffrances d’un peuple, nous appelons les personnes de bonne conscience à sensibiliser au sort des victimes du génocide, passées et présentes, à tenir pour responsables ceux qui recherchent de fausser la vérité historique et de veiller à ce que plus jamais le monde ne regarde en silence pendant la perpétration d’un génocide.