Le président arménien accueille des médecins français et un nouveau groupe arrivera la semaine prochaine

Le président Armen Sakissian a accueilli les médecins français arrivés en Arménie pour aider leurs homologues arméniens dans la lutte contre le coronavirus.

Accueillant les invités et transmettant ses paroles de gratitude à la France, son président et son peuple, le président Sarkissian a déclaré : « Ce sont des moments difficiles pour l’Arménie. Vous êtes venu en Arménie pour soutenir notre pays, pour sauver des vies. Être ici aide non seulement les patients, les médecins, mais aussi le ministère qui doit apprendre de vos expériences, de vos réalisations et de vos échecs. "

L’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de France en Arménie Jonathan Lacotte a remercié le Président pour l’hospitalité et a noté que davantage de professionnels de la santé arriveront en Arménie la semaine prochaine avec le soutien du gouvernement français.

Il a noté qu’aucun des médecins français n’avait des racines arméniennes et découvrirait l’Arménie pour la première fois.

« J’espère que cette mission ouvrira une nouvelle page dans les relations arméno-françaises », a déclaré l’ambassadeur.

Il a noté que des spécialistes français sont en Arménie pour partager leur expérience et aider l’Arménie à sortir de la situation actuelle.

Le président Sarkissian a salué le soutien des médecins français et leur a souhaité bonne santé et bon retour en France.

« Nous n’oublierons jamais ce que vous avez fait pour l’Arménie. Veuillez venir en Arménie après le coronavirus. J’espère que vous vous ferez des amis ici. Prenez avec vous mon amour pour le peuple et le président de la France, un bon ami à moi et notre pays », a déclaré le président.

Les médecins français ont noté qu’ils avaient eu des discussions avec leurs homologues arméniens et leur avaient présenté leur expérience.