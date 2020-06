La société Armon a développé le projet pour Gumri d’une valeur d’un demi-million de dollars (le coût du développement du projet. Le projet de 200 millions de dollars prévoit de construire un tramway aérien sur 25 kilomètres. Projet qui sera présenté dans la salle du conseil municipal de Gumri le 2 juillet à 15 heures. Un projet qui sera également rendu public pour recueillir les avis des citoyens. Le projet est élaboré par un homme d’affaires Khatchatour Sarkisyan qui a quitté Gurmi il y a 15 ans pour faire des affaires en Afrique. Pourquoi avoir choisi Gumri pour ce projet ? « J’ai une dette envers cette ville de Gumri (…) nous avons un plus grand projet en Afrique et à cause de l’épidémie du coronavirus je ne peux pas m’y rendre, j’ai directement convaincu les investisseurs qu’une partie de ces investissements se réalisent en Arménie et Gumri fut choisi » dit Khatchatour Sarkisyan directeur d’Amron. Pour le dossier du centre de tourisme de Gumri 500 000 dollars sont nécessaires. Mais le tramway aérien de Gumri coûtera s’il se réalise 200 millions de dollars avec 15 stations.

Krikor Amirzayan