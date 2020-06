L’Arménie reconnaît fortement la valeur et le potentiel des réfugiés

L’Arménie accueille un nombre considérable de réfugiés et leur garantit l’accès à des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels similaires à ceux dont jouissent ses propres citoyens, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan dans un discours prononcé à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés.

« Le gouvernement arménien reconnaît fermement la valeur et le potentiel des réfugiés et des populations déplacées, leur pouvoir d’intégration et leur contribution à tous les aspects de notre vie publique », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

« Les réfugiés en Arménie ont démontré des capacités extraordinaires pour atteindre l’autosuffisance et progresser dans l’intégration locale », a-t-il ajouté.

Le texte intégral du message du ministre des Affaires étrangères est fourni ci-dessous :

"Des millions de personnes dans le monde continuent de faire face au désespoir et luttent pour sauver leur vie, leur famille, leurs enfants, quitter leurs foyers et leurs communautés, fuir leur patrie et trouver refuge dans un pays étranger.

Charles Aznavour, un éminent franco-arménien et un humaniste mondial, a une fois observé de façon mémorable « Ce qui se passe avec les réfugiés m’a beaucoup affecté, j’imagine mes parents dans cette situation, lorsqu’ils sont partis de chez eux pour venir en France. C’est pourquoi je prendrai toujours le parti de ceux qui frappent aux portes, pas de ceux qui les ferment. »

L’histoire de chaque réfugié est une histoire de désespoir et d’angoisse, souvent de souffrance et d’exclusion, de déni de protection et de rejet de la dignité humaine. Aujourd’hui, nous renouvelons notre solidarité avec tous ceux qui sont en proie à des catastrophes d’origine humaine ou naturelle, nous honorons leur courage et leur résilience et soutenons leur espoir. Nous nous joignons et rendons hommage à tous ceux qui tendent la main et embrassent les réfugiés dans leurs communautés. Nous renouvelons également notre adhésion à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

L’Arménie accueille un nombre considérable de réfugiés et leur garantit l’accès à des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels similaires à ceux dont jouissent ses propres citoyens. Il existe de nombreux conflits en cours dans le monde, qui sont une des principales causes de l’augmentation des déplacements forcés dans le monde. Environ 22 000 personnes déplacées en raison du conflit en Syrie ont demandé une protection en Arménie.

Cette nouvelle vague de déplacements s’ajoute aux défis similaires rencontrés par l’Arménie, qui accueille et intègre déjà des centaines de milliers de réfugiés d’Azerbaïdjan et des milliers de réfugiés déplacés il n’y a pas si longtemps d’Irak. L’insécurité mondiale, l’instabilité dans diverses régions, y compris les régions voisines, les conflits non résolus restent une source de préoccupation majeure, notamment dans le contexte de l’aggravation des crises de réfugiés.

Dans cet esprit, je voudrais souligner deux points importants. Le premier concerne le principe de solidarité internationale, qui est également mentionné dans le préambule de la Convention de 1951 sur les réfugiés, rappelant que l’octroi de l’asile peut imposer des charges excessivement lourdes à certains pays et qu’une solution satisfaisante à ce problème ne peut être trouvée sans coopération internationale. .

Dans ce contexte, il est important de renforcer notre engagement en faveur d’un multilatéralisme efficace et d’un soutien mondial consolidé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le bureau du HCR en Arménie est un partenaire bien établi de l’Arménie, que nous apprécions et respectons hautement. Sous la direction du Haut Commissaire et pendant de nombreuses années, le Bureau a établi un solide bilan d’assistance et de coopération en Arménie pour faire face au sort des réfugiés et des personnes déplacées.

Cette coopération se poursuivra. La coopération internationale pour relever efficacement les défis humanitaires, et le sort des réfugiés en particulier, ne devrait pas avoir de limites et devrait être véritablement inclusive. Le HCR, ainsi que d’autres institutions spécialisées, devraient avoir un accès sans entrave au Haut-Karabagh afin de respecter l’engagement de ne laisser personne de côté.

Deuxièmement, dans l’esprit de la Convention, il demeure impératif d’exclure la politisation des crises humanitaires et les souffrances des réfugiés. Nous ne devons en aucun cas tolérer l’instrumentalisation des réfugiés et des personnes déplacées à des fins politiques, quels que soient ces objectifs. Les solutions durables doivent être conçues et maintenues comme des questions strictement humanitaires. Ce message est particulièrement important aujourd’hui lorsque le monde est confronté à la pandémie de COVID-19.

Le Gouvernement arménien reconnaît fermement la valeur et le potentiel des réfugiés et des populations déplacées, leur pouvoir d’intégration et leur contribution à tous les aspects de notre vie publique. Les réfugiés en Arménie ont démontré des capacités extraordinaires pour parvenir à l’autosuffisance et progresser dans l’intégration locale. À titre d’exemple pertinent pour les défis actuels, nos compatriotes, les femmes syro-arméniennes produisent des masques et aident le gouvernement à lutter contre le COVID-19.

L’Arménie soutient fermement le Pacte mondial des Nations Unies pour les réfugiés. Avec son accent critique sur l’inclusivité, sur un éventail de préoccupations multidimensionnelles, la flexibilité d’une action coopérative dans la dimension humaine et la détermination inébranlable de ne laisser personne de côté, le Pacte représente un cadre précieux et très pertinent pour la coopération mondiale.

Il y a environ un siècle, une missionnaire danoise Karen Jeppe a fait campagne pour inscrire à l’ordre du jour de la Société des Nations un point concernant le soutien économique aux réfugiés survivants du génocide arménien. Certains ont fait remarquer qu’il était si peu utile. Karen Jeppe a livré une réponse très courte mais très convaincante. Elle a dit : « Oui, c’est seulement un peu de lumière, mais la nuit est si sombre. »