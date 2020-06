La Bibliothèque du Congrès se cale sur la position du Département d’État sur la reconnaissance du génocide arménien

La Bibliothèque du Congrès, dans une lettre envoyée au Comité national arménien d’Amérique (ANCA), a exprimé par écrit son refus de corriger ses mentions de « massacres arméniens » obsolètes sous le titre « Génocide arménien » à la suite du passage au Congrès l’an dernier de la législation sur le génocide arménien (H.Res.296 et S.Res.150).

Dans une lettre du 4 décembre 2019 à la Bibliothèque du Congrès, le directeur exécutif de l’ANCA, Aram Hamparian, avait appelé la bibliothécaire du Congrès, Carla Hayden, à « aligner les politiques et pratiques de cette grande institution américaine sur la reconnaissance par cette résolution du génocide arménien et son rejet clairement exprimé de tout effort visant à enrôler, engager ou autrement associer le gouvernement des États-Unis au déni du génocide arménien. »

La lettre de l’ANCA a ensuite appelé la Bibliothèque à diriger le Congressional Research Service et les bibliothèques, bureaux, services et autres entités au sein de la Bibliothèque du Congrès à « mettre fin à la pratique d’utiliser un langage euphémiste, équivoque ou évasif pour éviter le terme de « génocide arménien. »

Le 19 juin, après le lancement il y a deux semaines d’une campagne en ligne de l’ANCA - anca.org/library - la Library of Congress, bien qu’elle soit une agence de la branche législative du gouvernement fédéral américain, un partenaire à égalité des branches exécutive et judiciaire , a justifié son refus de procéder à cette correction car elle « s’en remet au président et au département d’État sur la terminologie et s’abstient d’utiliser le mot génocide dans l’intitulé officiel ».

Avant que Raphael Lemkin n’invente le terme « génocide » en 1944, le terme « massacres arméniens » était un sujet largement accepté et acceptable pour les livres sur ce sujet. Après que le terme génocide soit devenu un usage courant (y compris dans les dispositions du droit américain et international) et - plus directement - à la suite de la campagne mondiale de la République de Turquie pour nier le génocide arménien, le terme « massacres arméniens » est devenu communément comprise comme une terminologie évasive et euphémiste déployée par Ankara et ses alliés dans le but explicite de minimiser le génocide arménien et de diminuer la pleine signification historique, morale, politique et juridique de ce crime.

Le terme « massacres arméniens », malgré ses origines innocentes, est aujourd’hui le plus souvent utilisé comme une forme de déni, une expression cynique utilisée pour obscurcir la vérité ou un substitut pour éviter d’utiliser l’expression appropriée, « génocide arménien ».

L’ANCA continuera de faire pression pour cette correction et encourage les individus à demander ces changements via www.anca.org/library et d’autres initiatives en ligne qui seront déployées dans les prochains jours et semaines.

Le texte intégral de la lettre de la Bibliothèque du Congrès est fourni ci-dessous.

Lettre de la Bibliothèque du Congrès au Comité national arménien d’Amérique

19 juin 2020

Aram Suren Hamparian

Directeur exécutif

Comité national arménien d’Amérique

1711 N St NW

Washington, DC 20036

Cher M. Hamparian,

Merci pour votre lettre du 4 décembre 2019 et votre intérêt pour la Bibliothèque du Congrès. Vous avez demandé à la Bibliothèque du Congrès de changer le titre de la bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85007296) de « Massacres arméniens, 1915-1923 » en « Génocide arménien, 1915-1923 ».

Je comprends que votre demande fait suite au passage de H.Res.296 par la Chambre des représentants des États-Unis le 29 octobre 2019, ainsi qu’au passage de S.Res.150 par le Sénat américain le 12 décembre 2019. Dans les deux cas, les membres du Congrès ont voté pour des résolutions exprimant que « c’est le sentiment de [chaque organisme] que le gouvernement des États-Unis a pour politique de commémorer le génocide arménien ». Ce faisant, chaque organisme a offert une reconnaissance officielle du Congrès concernant l’utilisation du « génocide » contre les « massacres ».

Cependant, une semaine après le passage du Sénat, le Département d’État a répondu en déclarant une politique officielle différente du gouvernement américain : « La position de l’administration n’a pas changé. Nos vues sont reflétées dans la déclaration définitive du président sur cette question d’avril dernier. » La référence était à sa déclaration du 24 avril 2019 le jour du Souvenir arménien où il a reconnu l’atrocité différemment. Le président a de nouveau fait une déclaration similaire le 24 avril 2020.

Décider de déclarer les atrocités un génocide est une énorme question de politique étrangère et diplomatique et relève du président et du Département d’État, et non de la Bibliothèque du Congrès. La Bibliothèque du Congrès s’en remet donc au président et au Département d’État sur la terminologie et s’abstient d’utiliser le mot génocide dans l’intitulé officiel.

Rassurez-vous, alors que le sujet actuel de la Bibliothèque du Congrès pour l’événement est les massacres arméniens, 1915-1923, il y a aussi une référence du génocide arménien, 1915-1923. Cela permet aux utilisateurs de la bibliothèque de rechercher sous cette phrase pour trouver du contenu sous la rubrique officielle.

Par conséquent, le mot génocide est présent dans LCSH, mais ne fait pas partie du titre officiel. Si le Département d’État et le président devaient inverser la tendance et déclarer les atrocités génocidaires, la Bibliothèque du Congrès envisagerait également de modifier la rubrique officielle.

Merci encore de votre intérêt pour la Bibliothèque du Congrès. J’espère que cette information vous a aidé.

Cordialement,

Robin L. Dale

Bibliothécaire adjoint des services de bibliothèque