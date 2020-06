En hommage à Monté MELKONIAN (AVO)

En juin 1997, alors que je me rendais en Artsakh à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Monte Melkonian « Avo », aux portes du Zanguezour, quelle ne fut pas mon heureuse surprise de tomber nez à nez avec Ossana Malyan, une courageuse combattante et surtout une sniper redoutable. Bien évidemment, outre la grande émotion de cette rencontre, nous évoquâmes nos très nombreux souvenirs. Je lui appris que je me rendais à Martouni pour assister à la cérémonie annuelle en hommage à notre héros national. C’est alors qu’elle me proposa d’écrire sur-le-champ quelques lignes en mémoire de Avo que vous pouvez lire ci-dessous.

En cette année 2020, et pour la première fois, l’ASPA ne pourra pas déléguer son représentant pour raison de pandémie. " Repose en paix Monte, toi l’Aigle de l’Artsakh, la Légende, le Héros, nos souvenirs sont inoubliables

que la terre te soit légère.

A Monte Va sur le chemin de ta chance

Et sois heureux, heureux. Que la sérénité renforce

Le calme imposant de ton âme. Et si l’amertume doit t’atteindre

Et si tu fronces les sourcils, Je viendrai fiévreusement

Je t’apporterai des sourires. Et si ta chevelure devient argentée

Et que tu ailles vers la vieillesse, J’appellerai des printemps pour toi

Pour que tu ne connaisses jamais les rides.

Achot SCHEMAVONIAN - ASPA

