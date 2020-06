Robert Kotcharian libéré hier soir contre une caution de 2 milliards de drams

Le 2e président de l’Arménie Robert Kotcharian qui était jugé par un tribunal d’Erévan pour son implication dans les évènements du 1er mars 2008_ et pour détournement de fonds a été libéré hier soir sous caution a indiqué le bureau de l’ex-président.

« Robert Kotcharian est retourné chez lui, mais continuera sa convalescence avec l’agenda établi par les médecins du centre médical Izmirlian. Nous remercions la famille Kotcharian pour son soutien et le paiement d’une caution de 2 milliards de drams pour sa libération » affirme le communiqué du bureau de Robert Kotcharian. Les avocats de Robert Kotcharian avaient également garanti pour cette libération des cautions de nombreuses personnalités d’Arménie et de l’Artsakh. Précisons que 2 milliards de drams représentent environ 4 millions de dollars.

Krikor Amirzayan