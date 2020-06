La grêle très forte dans la région de Gégharkunik a anéanti les récoltes de quelques villages tuant même 10 moutons

Dans la région de Gégharkunik près du bassin du lac Sevan en Arménie, la grêle qui est tombée en abondance sur deux jours a provoqué des dégâts très important à l’agriculture ainsi qu’après des éleveurs. Les communes de Choghakat, Hayrivank et Zil furent particulièrement touchées par la grêle.

A Choghakat selon le maire de la commune Souliko Chouchanyan presque la quasi-totalité des récoltes furent décimées.

« Près de 50 hectares de plantations d’abricotiers furent anéantis, d’autres champs fruitiers furent également durement touchés. Tout a été décimé. La récolte de poire, pomme, abricot, prune et cerise est complètement détruite. Dans les fermes, les terres où l’on cultive les pommes de terre et les haricots furent également décimés. Les champs de blé et d’orge ont également été touchés » dit le maire Souliko Chouchanyan. Sur certaines portions de terre la destruction est de 100% et sur d’autres jusqu’à 70%.

Sassoun Hambartsumyan le maire de Hayravank a affirmé que la grêle qui a duré 40 minutes a mis à terre les épis de blé et d’orge dans les champs du village. A Chorja une autre commune du Gégharkunik la grêle a tué 10 moutons qui étaient dans les champs.

Krikor Amirzayan