Arayik Harutyunyan, le président de l’Artsakh : le ciel de l’Artsakh est protégé

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh dans une déclaration télévisée a affirmé qu’en 2016 le ciel de l’Artsakh n’avait pas de défense anti-aérienne et que l’Artsakh rêvait d’avoir « ces armes acquises en 2019 » rendant l’espace aérien de l’Artsakh infranchissable.

« Bien évidemment en 2016 nous n’avions pas eu d’attaque aérienne mais nous étions beaucoup plus démunis dans sa défense que le ciel de Stepanakert aujourd’hui. Je ne désire pas révéler les détails, mais aujourd’hui je peux vous assurer que non seulement le ciel de Stepanakert mais le ciel de l’ensemble du territoire de l’Artsakh bénéficie d’une couverture de défense (…) nous avons acquis des moyens de défense anti-aérienne modernes que nous utilisons actuellement » a déclaré le président de l’Artsakh qui rappela les attaques aériennes de l’Azerbaïdjan dans les années 1992-1994. Il affirma qu’aujourd’hui les positions arméniennes du front de l’Artsakh sont plus en sécurité que jamais.

Krikor Amirzayan