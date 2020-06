L’Azerbaïdjan qui occupe la région arménienne de Chahoumian a violé à 85 reprises le cessez-le-feu à la frontière de l’Artsakh la semaine dernière

La semaine dernière -du 14 au 20 juin- fut relativement calme sur le front arméno-azéri de l’Artsakh. Le ministère de la Défense de la République de l’Artsakh fait état de seulement 85 violations du cessez-le-feu par les Azéris et plus de 700 projectiles tirés en direction des forces arméniennes de défense frontalière. Les Arméniens qui n’ont répliqué qu’en cas de nécessité pour faire « taire l’ennemi ». Alors que la moyenne des violations hebdomadaires du cessez-le-feu par Bakou avoisinait les 200, depuis plusieurs semaines nous constatons une baisse asses importante de ces violations. Les forces arméniennes remplissent leurs obligations et maitrisent pleinement la situation sur le terrain afin de protéger les territoires arméniens depuis la nuit des temps. Des territoires dont une large partie -tel que Chahoumian au nord de l’Artsakh une partie à l’est de Martouni- reste toujours occupés par l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan